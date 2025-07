Trump droht Musk: Keine Subventionen mehr für Tesla und Co.?

Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Tech-Milliardär Elon Musk nimmt wieder an Schärfe zu. Trump drohte am Dienstag damit, die staatlichen Subventionen für den E-Auto-Hersteller Tesla und andere Musk-Unternehmen überprüfen zu lassen.

Trump: Ohne Unterstützung müsste "Musk seinen Laden dichtmachen"

Musk und Trump - erst Verbündete, nun Rivalen? War ihr Streit nur die erste Runde in einem Machtkampf um Einfluss auf Wirtschaft, Social Media, Politik und sogar das All?

Musk liebäugelt mit eigener Partei

Musk hatte seine Kritik an Trumps Steuergesetzespaket am Montag verschärft und geschworen, jene Abgeordneten bei den Vorwahlen im kommenden Jahr zu Fall zu bringen, die das Paket unterstützen. Diese sollten sich "in Grund und Boden schämen", schrieb Musk.

Mehrheiten für Gesetz noch nicht sicher

Im US-Senat zeichnete sich weiterhin nicht ab, wann über Trumps Steuer- und Ausgabengesetz abgestimmt wird. Auch nach mehr als 18 Stunden war in der Nacht zu Dienstag (US-Ortszeit) in der Kongresskammer noch nicht absehbar, wann die vorangestellte Marathonsitzung über etliche Änderungsanträge ein Ende finden würde. Trump will eine Verabschiedung vor dem Nationalfeiertag am 4. Juli. Ob Trumps umstrittene Haushaltspläne die nötige Mehrheit erhalten, blieb unklar.