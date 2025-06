Der demokratische Fraktionsführer Chuck Schumer sprach sich vor der Debatte im Senat in einer Pressekonferenz gegen Trumps Steuergesetz aus.

In den USA wollen die Republikaner im US-Senat das umfassende Steuersenkungs- und Ausgabengesetz von US-Präsident Donald Trump vorantreiben. Trotz zweier Gegenstimmen aus den eigenen Reihen schafften es seine Republikaner in der Nacht auf Sonntag, die offizielle Debatte mit 51 zu 49 Stimmen zu eröffnen.

Allerdings bekamen sie vom führenden Demokraten im Senat, Chuck Schumer, ein paar Steine in den Weg gelegt. Schumer erklärte, dass die Demokraten die Verlesung des gesamten 940 Seiten langen Entwurfs von Trumps "One Big Beautiful Bill" ("Ein großes schönes Gesetz") im Senat forderten.

"Die Republikaner wollen Amerika nicht sagen, was in dem Gesetzentwurf steht. Also zwingen die Demokraten sie jetzt, dass es von Anfang bis Ende im Plenum vorgelesen wird", schrieb Schumer auf X. "Wir werden die ganze Nacht hier sein, wenn das nötig ist, um es zu lesen."