"Ziemlich hart", so bezeichnet US-Präsident Donald Trump die Strafe des US-Reality-TV Paares Julie und Todd Chrisley. Um ihren luxuriösen Lifestyle zu finanzieren, haben sie Steuern hinterzogen und Banken um 30 Millionen US-Dollar betrogen. Das Paar wurde zu sieben und zwölf Jahren Haft verurteilt.

Nach zweieinhalb Jahren Gefängnis hat Trump die Chrisleys am 28. Mai begnadigt. Der US-Präsident ließ sich die Chance nicht nehmen, der Tochter und Trump-Unterstützerin die Nachricht persönlich zu überbringen. "Richten Sie ihnen liebe Grüße aus", teilte er Savannah Chrisley am Telefon im Oval Office mit.

USA: Begnadigungen für Kapitol-Stürmer

Und die Liste geht noch weiter: Allein am Tag seines Amtsantritts befreite er 1.500 Verurteilte von ihrer Strafe, alle im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol im Januar 2021. Nach Angaben des Justizministeriums sprach Trump zudem mehr als 50 weitere Begnadigungen und mehr als 24 Strafmilderungen seit seinem erneuten Amtsantritt Anfang des Jahres aus.

Präsident Trump begnadigt alle Verurteilten des Sturms auf das Kapitol. Welche Auswirkungen das auf den Rechtsextremismus in den USA haben könnte - die Analyse bei ZDFheute live.

Grundsätzlich ist das Begnadigungsrecht in der US-Verfassung verankert. Artikel II, Abschnitt 2 räumt dem Präsidenten das Recht ein, Strafen zu erlassen oder zu mildern. Doch Experten sehen eine bedenkliche Entwicklung.

Das Begnadigungsrecht in den USA

Auch Barack Obama verkürzte Haftstrafen

Dan Kobil, Juraprofessor an der Capital University in Ohio sagt, US-Präsidenten hätten von dem Begnadigungsrecht in der Vergangenheit oft Gebrauch gemacht, um Strafen zu mildern.