Trump und Musk: Von der Bromance zum offenen Zerwürfnis

Während der Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in den US-Medien kaum eine Rolle spielt, sorgt ein anderes Thema für Schlagzeilen: Der offen ausgetragene Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und Tech-Milliardär Elon Musk

Ausgerechnet im Rahmen der Begegnung mit Merz im Weißen Haus macht Trump seinem Ärger über den einstigen Verbündeten Luft, spricht von "großer Enttäuschung" und stellt die Fortsetzung ihrer Beziehung in Frage. Musk reagiert prompt, wirft Trump Undankbarkeit vor und erklärt, Trump hätte die Wahl ohne seine Unterstützung nicht gewonnen.

Was ist passiert?

Auslöser ist Trumps neues Haushaltsgesetz, das er selbst als "big beautiful bill" bezeichnet, als großes, schönes Gesetz. Musk hingegen nennt es eine "riesige Abscheulichkeit", da es die Staatsverschuldung um über 2,3 Billionen Dollar erhöhen würde. Zudem repostet er Beiträge, in denen gefordert wird, Trump solle das Amt niederlegen und durch J.D. Vance ersetzt werden.

"Wenn Trump wirklich plant, die Schulden um mehrere Billionen US-Dollar zu erhöhen, wofür war dann all die Arbeit gut, die Musk geleistet hat - selbst auf Kosten seiner eigenen Firmen - während seiner Regierungszeit?", fragt US-Politikwissenschaftler Jack A. Goldstone im Interview mit ZDFheute.

Kein Wunder also, dass Musk jetzt wütend über das Gesetz ist.

Tesla und Musk: Untrennbar verbunden. Deswegen erleidet Tesla in weiten Teilen Europas einen Imageverlust. In Norwegen kämpft das Unternehmen mit Preisnachlässen um seinen Marktanteil.

Wie reagiert Trump?

Musks Kritik gefällt Trump gar nicht. Am Donnerstag gibt er jegliche Zurückhaltung gegenüber Musks tagelanger Kritik auf. Der Chef des Elektroauto-Herstellers Tesla sei "verrückt geworden", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Welche Brisanz hat der Streit?

Doch mit der Kritik am Haushaltsgesetz nicht genug. Musk holt noch weiter aus. Er behauptet, dass sich Trumps Name in Unterlagen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, den sogenannten "Epstein-Files" befinde.