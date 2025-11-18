  3. Merkliste
Trump: Saudi-Kronprinz hat Top-Bilanz bei Menschenrechten

Saudi-Kronprinz in Washington:Trump zu Kashoggi-Mord: "Dinge passieren"

|

Beim Besuch des saudischen Kronprinzen bin Salman in Washington stellt Trump klar: Kritik an Menschenrechtsverletzungen ist nicht erwünscht. Eine Journalistin wird zurechtgewiesen.

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman und US-Präsidenz Donald Trump

US-Präsident Donald Trump empfing den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Weißen Haus.

Quelle: AP

US-Präsident Donald Trump hat dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman bei dessen Besuch in Washington ein erstklassiges Zeugnis im Hinblick auf Menschenrechte ausgestellt.

Ich bin sehr stolz darauf, was er geleistet hat. Was er getan hat, ist unglaublich, hinsichtlich Menschenrechten und allem anderen.

Donald Trump, US-Präsident

Dies sagte Trump im Oval Office neben einem sichtlich zufriedenen MBS, wie der saudische Thronfolger oft nur genannt wird. Trump fügte hinzu: "Es ist eine Ehre, dein Freund zu sein, und es ist eine Ehre, dass du hier bist."

Ein US-Kampfflugzeug vom Typ F-35

Die USA wollen Kampfflugzeuge vom Typ F-35 an Saudi-Arabien verkaufen. Bislang wurden die hochmodernen Tarnkappen-Flugzeuge in der Region nur an den Verbündeten Israel abgegeben.

18.11.2025 | 0:23 min

Der Besuch des saudischen de-facto-Herrschers hatte heftige Kritik von Journalisten und Menschenrechtsaktivisten hervorgerufen. Vor allem die Ermordung des Journalisten und Regierungskritikers Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul 2018 hatte das Verhältnis zu den USA zeitweise deutlich getrübt.

Kashoggis Leiche bis heute unauffindbar

Khashoggi hatte unter anderem als Kolumnist der renommierten US-Zeitung "Washington Post" gearbeitet. Seine Leiche wurde zerstückelt und ist bis heute unauffindbar. Die US-Geheimdienste sahen den saudischen Kronprinzen als Drahtzieher für die Tat.

Die Frage einer Journalistin zum Fall Khashoggi wies Trump jedoch barsch ab. "Dinge passieren", sagte Trump. Mohammed bin Salman habe jedenfalls nichts von der Sache gewusst, sagte der US-Präsident.

Aktivisten: Schlimmste Unterdrückung in Geschichte des Landes

Human Rights Watch und andere Menschenrechtsorganisationen veröffentlichten kurz vor dem Besuch einen Aufruf, in dem sie eine klare Positionierung der USA forderten. Washington müsse Themen wie die Hinrichtungen in dem Land ansprechen, die in diesem Jahr mit bereits 300 exekutierten Menschen auf einen Rekord zusteuerten. Dabei sei es höchst unwahrscheinlich, dass Angeklagte einen fairen Prozess erhielten.

Saudi-Arabien erlebe in den vergangenen Jahren die schlimmste Unterdrückung der Meinungsfreiheit und Missachtung von Menschenrechten in der modernen Geschichte des Landes, so die Aktivisten.

Quelle: dpa
