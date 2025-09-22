Trotz Papst-Kritik:Bischöfe für Segnung homosexueller Paare
Papst Leo XIV. lehnt feierliche Segnungen homosexueller Paare ab. Bischof Bätzing bekräftigt die Reformlinie der deutschen Katholischen Kirche - ungeachtet päpstlicher Kritik.
Auch nach den mahnenden Worten des Papstes wollen die katholischen Bischöfe in Deutschland an ihrem Reformkurs im Umgang mit homosexuellen Paaren festhalten. Es gebe keinen Grund, die im April veröffentlichte Handreichung zu Segensfeiern zurückzunehmen, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, auf der diesjährigen Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda.
Das Papier ist eine Orientierungshilfe zu Segnungen, unter anderem von gleichgeschlechtlichen Paaren. Es sei in enger Abstimmung mit der vatikanischen Behörde für die Glaubenslehre erarbeitet worden, betonte Bischof Bätzing.
In der vergangenen Woche hatte sich Papst Leo XIV. gegen eine Änderung der kirchlichen Sexuallehre ausgesprochen. In der katholischen Kirche gilt Homosexualität traditionell als Sünde. In einem Interview des US-Portals "Crux" sagte der Papst, er wolle wie sein Vorgänger Franziskus jeden Menschen unabhängig von seiner Identität willkommen heißen. Die in manchen Ländern "in Nordeuropa veröffentlichten Segensrituale für 'Menschen, die einander lieben'" verstießen jedoch "eindeutig gegen das von Papst Franziskus genehmigte Dokument Fiducia supplicans".
In diesem Dokument hatte der Vatikan Ende 2023 die Segnung von Menschen in homosexuellen Partnerschaften erstmals überhaupt erlaubt. Dabei dürfe es sich aber nicht um feierliche Segnungen wie bei einer Trauung von Mann und Frau handeln.
Auch die Präsidentin des Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, kommentierete die jüngsten Aussagen des Papstes im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur durchaus kritisch. Es sei gleichermaßen polarisierend, das Thema der Diskriminierung von Menschen aus der LGBTQ-Community in der Kirche auszuklammern, sagte sie.
Die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) machen sich hier und auf anderen Feldern für einen liberaleren Kurs stark. Das ZdK vertritt die sogenannten Laien (Nicht-Kleriker), die praktizierenden Katholiken in den Gemeinden.
"Durch die Äußerungen von Papst Leo XIV. dürfte auch diese Handreichung abgeräumt sein, und die Blockierer dürften frohlocken", sagte der Kirchenrechtler Thomas Schüller der dpa.
