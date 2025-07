Causa Brosius-Gersdorf: Bätzing warnt vor "Kulturkampf"

In der Debatte über die gescheiterte Wahl der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf als Richterin am Bundesverfassungsgericht haben sich erneut verschiedene Stimmen aus den Kirchen zu Wort gemeldet. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Limburgs Bischof Georg Bätzing, nahm Brosius-Gersdorf in der "Augsburger Allgemeinen" (Freitagsausgabe) in Schutz.