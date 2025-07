Richterwahl: CDU reagiert mit lautem Schweigen auf SPD-Kandidatin

Worum geht es?

Die SPD-Kandidatin für das Richteramt am Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, geht in die Offensive. Nach teils heftiger Kritik und Unterstellungen verteidigte sie in der ZDF-Sendung " Markus Lanz " ihre Position beim Thema Abtreibung - und stellte klar:

Wie reagiert die CDU?

Zuvor hatte Bundeskanzler Friedrich Merz CDU ) gesagt, er wolle an seinem Kurs festhalten und das weitere Vorgehen mit dem Koalitionspartner SPD in den kommenden Wochen besprechen. ZDF-Korrespondent Mathis Feldhoff schätzt ein:

Die CDU-Abgeordnete Gitta Connemann sagte RTL und ntv, die Frage nach dem weiteren Vorgehen werde "weder in Talkshows noch in den Medien entschieden". Das klingt nicht so, als wäre die Kritik der Union an der SPD-Kandidatin vom Tisch.