Richterwahl im Bundestag gescheitert: Der Schaden ist immens

Es ist keine fünf Tage her, da macht Jens Spahn der SPD ein Versprechen. Ja, sagt der Unionsfraktionschef am Montagabend, man werde die SPD-Kandidatin bei der Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht unterstützen.

Zwar gibt es in der Union Kritik an der von der SPD nominierten Richterin Frauke Brosius-Gersdorf . Aber man werde vor der Wahl im Bundestag noch mit den kritischen Abgeordneten reden, heißt es aus der Unionsspitze.

Ein Kompromiss wird kolportiert. Brosius-Gersdorf soll nicht Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts werden. Damit will die Union die Kritiker in den eigenen Reihen besänftigen. Was für eine Fehleinschätzung.