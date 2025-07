Union will Wahl einer Richterkandidatin verschieben

Das berichtet ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer unter Berufung auf Teilnehmer einer Sondersitzung der Unionsfraktion vor den für heute geplanten Wahlen. Kanzler Friedrich Merz und CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn hätten dies der SPD-Fraktion mitgeteilt, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters am Morgen aus Unionskreisen. Die SPD-Fraktion will nach ZDF-Informationen am Vormittag zu einer Sondersitzung zusammenkommen.