30 Jahre nach dem Genozid : Was passierte 1995 in Srebrenica?

von Michael Sommer 11.07.2025 | 04:53 |

Vor 30 Jahren wurde in Srebrenica ein Völkermord an den Bosniaken begangen. Das schwerste Verbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Aufarbeitung dauert bis heute an.