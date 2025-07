Wahl der Verfassungsrichter: Grünen-Kritik an Unions-Blockade

"Das ganze Hin und Her der CDU ist eine Beschädigung des Bundesverfassungsgerichts", sagt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Rande der Bundesratssitzung. Jeder habe die Möglichkeit, Personalien vorzuschlagen, so Schwesig. Die CDU-Fraktion habe sich mit dem Vorschlag der SPD beschäftigt und "ihre Zustimmung signalisiert".