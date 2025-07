Jens Spahn: Der (zur Zeit) Unersetzbare

Deutschlands Regierung schlittert kurz vor der Sommerpause in eine Krise. Der Bundeskanzler verteidigt Spahn im Sommerinterview der ARD . Merz räumt zwar ein, die verpatzte Wahl sei "nicht schön" gewesen, aber halt auch "keine Krise der Demokratie, keine Krise der Regierung". Und "ja, eindeutig" sei Spahn noch der richtige Mann im Amt des Fraktionschefs, so Merz am Sonntagabend.