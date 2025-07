Kardinal Woelki wegen Falschaussage angezeigt: Was ihm droht

Die Anzeige, die der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) vorliegt und bereits am Freitag versendet wurde, richtet sich im Anschreiben an den Heiligen Vater, also Papst Leo XIV. persönlich. Da Erzbischof Woelki Metropolit der Kirchenprovinz Köln ist, geht die Anzeige aber zunächst an den dienstältesten Bischof dieser Provinz, den Trierer Bischof Stephan Ackermann.