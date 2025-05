Fünfzehn Minuten lang fuhr Papst Leo XIV. am Mittwochmorgen im weißen Jeep über den Petersplatz, segnete Babys und winkte den Menschen zu, die ihm applaudierten und "Viva il Papa" zuriefen. Anschließend eröffnete er die erste Generalaudienz seiner Amtszeit vom Vorplatz des Petersdoms aus. "Wir sind es gewohnt, Dinge zu berechnen - und manchmal ist das auch notwendig -, aber in der Liebe gilt das nicht!", so die deutlichen Worte von Papst Leo in seiner Ansprache an die Pilger und Gläubigen.