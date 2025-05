Das Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken weltweit erinnerte auch daran, dass am Sonntag in vielen Ländern Muttertag gefeiert wurde, und wünschte allen Müttern, "auch denen im Himmel", einen schönen Tag. Die Menschenmenge brach in Jubel aus, als die Glocken des Petersdoms läuteten.