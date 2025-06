Zur Safeguarding-Konferenz kamen etwa 250 Teilnehmer aus über 50 Ländern nach Rom . Unter ihnen waren Missbrauchsbetroffene, Wissenschaftler und Ordensfrauen, die in allen Teilen der Welt am Machtsystem der katholischen Kirche sowie patriarchaler Gesellschaften rütteln. In ihren Vorträgen fanden die Referentinnen und Referenten klare Worte über die Gewalt an Frauen und Mädchen. Dafür, was ihnen angetan wurde und was sich in Gesellschaft und Kirche zu ändern hat.