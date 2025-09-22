Afrikas Krisen und Afrikas Chancen

Afrika |

Afrika ist der zweitgrößte Kontinent der Erde. Die afrikanischen Staaten sind vorwiegend agrarische Entwicklungsländer. Armut, Hunger und hohe Kindersterblichkeit sind Massenerscheinungen. Bis ins 19. Jahrhundert existierten noch afrikanische Reiche. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann die massive Kolonialisierung des Kontinents durch europäische Mächte. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Entkolonialisierung. Dennoch sind Putsche und Revolten, die in Bürgerkriege münden, sehr häufig. Tiefere Ursache dafür ist u. a. die willkürliche Grenzziehung durch die Kolonialherren.