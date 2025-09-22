Afrikas Krisen und Afrikas Chancen

Afrika
Afrika ist der zweitgrößte Kontinent der Erde. Die afrikanischen Staaten sind vorwiegend agrarische Entwicklungsländer. Armut, Hunger und hohe Kindersterblichkeit sind Massenerscheinungen. Bis ins 19. Jahrhundert existierten noch afrikanische Reiche. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann die massive Kolonialisierung des Kontinents durch europäische Mächte. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Entkolonialisierung. Dennoch sind Putsche und Revolten, die in Bürgerkriege münden, sehr häufig. Tiefere Ursache dafür ist u. a. die willkürliche Grenzziehung durch die Kolonialherren.
Aktuelles zu Afrika
Rad-WM in Ruanda:Fordernde Strecken und Kritik am Gastgebervon Stephan Klemm
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Mega-Staudamm in Äthiopien eröffnetvon Susann von Lojewski
Verfolgung und Stigmatisierung:Hexenjagd nimmt zu - Opfer in 46 Ländern
Nachrichten | heute journal update:UN-Konferenz in Sevilla ohne USAvon Anna Arend
Viele Tote nach Massaker:Warum die Gewalt in Nigeria wieder eskaliert
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Malaria: Uganda am stärksten betroffen
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Weltwassertag: Die globale Wasserkrisevon Verena Garrett
Klimawandel und knappe Ressourcen in Afrika
Schutz vor Dürre und WüstenAfrikas grüne Mauer - auf Sand gebaut?
Kredit für die EnergiewendeWieso Deutschland Südafrika Millionen leiht
Ausbreitung der SaharaSenegal - Kampf gegen Wüstenbildung
Trump-Politik: Auswirkungen auf Afrika
Handelspolitik von Donald Trump:Südafrika: Aufgewacht ohne Deal, mit Zöllenvon Verena Garrett
Trumps Handelspolitik:Lesothos Angst vor US-Rekordzöllenvon Verena Garrett
Kürzung der US-Auslandshilfen:Lebensmittelhilfen für Afrika massiv eingeschränkt
USA stoppen Auslandshilfen:"America First" - und Afrika wird leidenVeronica Habela, Nairobi
Fluchtkrisen in West- und Zentralafrika
Konflikt in Nigeria
Konflikt im Kongo
Jagd nach Seltenen ErdenMachtkampf um Bodenschätze im Kongo
Unterzeichnung in den USAKongo und Ruanda schließen Friedensabkommen
Krisenherd Sahelzone
Bürgerkrieg im Sudan
Hungersnot in Afrika
Mangelernährung in Afrika:Wie sie in Nairobi gegen den Hunger kämpfenSusann von Lojewski, Nairobi
Folge des Bürgerkriegs:Sudan: Hungersnot weitet sich aus
Themenseite:Hunger
Gesundheit in Afrika
Malaria-Massenimpfung in Uganda:Kürzungen bei USAID wecken Angst vor Pandemievon Susann von Lojewski
Nachrichten | Thema:Wasserknappheit
Bisher etwa 200.000 Fälle:Hunderte Tote bei Cholera-Ausbruch in Afrika
Kolonialismus in Afrika
Afrika und die Globalisierung
phoenix | phoenix vor ort:Eröffnung G20-Investitionsgipfel Afrika
3sat | scobel:scobel - Die neue Weltordnung
Terra X-Dokureihe
Afrikas Natur
Doku | Terra X:Afrika
Doku | Terra X:Südafrika - das umkämpfte Paradies
Doku | Terra X:Die Victoriafälle und ihre wilden Elefanten
Doku | ZDFinfo Doku:Eine wilde Reise - 8000 Kilometer Afrika