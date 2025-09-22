  3. Merkliste
Afrikas Krisen und Afrikas Chancen

Afrika

Afrika ist der zweitgrößte Kontinent der Erde. Die afrikanischen Staaten sind vorwiegend agrarische Entwicklungsländer. Armut, Hunger und hohe Kindersterblichkeit sind Massenerscheinungen. Bis ins 19. Jahrhundert existierten noch afrikanische Reiche. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann die massive Kolonialisierung des Kontinents durch europäische Mächte. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Entkolonialisierung. Dennoch sind Putsche und Revolten, die in Bürgerkriege münden, sehr häufig. Tiefere Ursache dafür ist u. a. die willkürliche Grenzziehung durch die Kolonialherren.

Aktuelles zu Afrika

Klimawandel und knappe Ressourcen in Afrika

Der Wanderhirte Emathe Lokuto bewacht seine Ziegenherde mit einem Gewehr im Anschlag

Kenias Wanderhirten in der Klimakrise

Schutz vor Dürre und Wüsten
Afrikas grüne Mauer - auf Sand gebaut?
Kredit für die Energiewende
Wieso Deutschland Südafrika Millionen leiht
Ausbreitung der Sahara
Senegal - Kampf gegen Wüstenbildung

Trump-Politik: Auswirkungen auf Afrika

Fluchtkrisen in West- und Zentralafrika

Eine vertriebene Frau hält eine Plastikschüssel im Flüchtlingslager Torodi in Dori, Burkina Faso

Helfer warnen vor vergessenen Fluchtkrisen

Trauriger Höchstwert
So viele Binnenflüchtlinge weltweit wie nie

Konflikt in Nigeria

Nigeria, Kaduna: Nigerianische Soldaten patrouillieren in Kuriga, Kaduna Nigeria.

Warum die Gewalt in Nigeria wieder eskaliert

FAQ
Metropole in Nigeria
Megacity Lagos: Kampf gegen Armut

Konflikt im Kongo

Soldaten der M23-Rebellen sind in Bukavu auf Patrouille. Sie fahren in einem Toyota-Pickup.

Triumphzug der Rebellen, Leid der Menschen

Jagd nach Seltenen Erden
Machtkampf um Bodenschätze im Kongo
Unterzeichnung in den USA
Kongo und Ruanda schließen Friedensabkommen

Krisenherd Sahelzone

Afrikanische Putschisten

die doku: Afrikas populäre Putschisten

Bürgerkrieg im Sudan

Menschen stehen in einem provisorischen Lager auf einem offenen Feld nahe der sudanesischen Stadt Tawila für Lebensmittelrationen Schlange

Sudan - die vergessene Katastrophe

Hintergründe und News
Der Sudan

Hungersnot in Afrika

Gesundheit in Afrika

Kolonialismus in Afrika

Ketten an einem Mast

scobel - Lange Schatten des Kolonialismus

Erobert, unterdrückt, versklavt

Afrika und die Globalisierung

Terra X-Dokureihe

Afrikanische Landschaft mit Bergen im Hintergrund.

Afrika von oben

Wasser
Wildnis
Menschen

Afrikas Natur

  1. Unsere Kontinente - Afrika (mit Harald Lesch)
    43:33 min

    Doku | Terra X:Afrika