Es sollte der symbolträchtige Abschluss ihrer ersten Afrikareise sein: ein Treffen der Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan SPD ) mit Südafrikas Finanzminister Enoch Godongwana. In einem Hotel am Flughafen in Johannesburg sollte es neben bilateralen Gesprächen auch die Unterzeichnung eines Kredits der staatlichen Förderbank KfW geben - um die Energiewende in Südafrika zu unterstützen.