Weiße Südafrikaner siedeln in USA um - Trump spricht von "Gewalt"

Die USA haben eine Gruppe weißer Südafrikaner als Flüchtlinge aufgenommen. Kurz vor ihrer Ankunft hatte US-Präsident Trump von einem "Genozid" an weißen Bauern gesprochen.

Etwa 50 weiße Südafrikaner sind als Flüchtlinge in die USA umgesiedelt. "Willkommen im Land der Freiheit", sagte der US-Vizeaußenminister Chris Landau zu den Nachfahren mehrheitlich niederländischer Siedler bei ihrer Ankunft am Flughafen Dulles im US-Bundesstaat Virginia.

US-Präsident Donald Trump hatte die weißen Südafrikaner in der Vergangenheit als Opfer eines "Genozids" in ihrem Heimatland bezeichnet. Kurz vor der Ankunft der Menschen aus Südafrika begründete Trump ihre Aufnahme:

Südafrikas Präsident weist Gewaltvorwürfe zurück

Nichts davon treffe auf die weißen Südafrikaner zu. Die Beziehungen zwischen den USA und Südafrika sind seit Monaten angespannt. Trump hatte im Februar die Hilfen seines Landes für Südafrika eingefroren. Dabei hatte er sich auf ein Landenteignungsgesetz berufen, welches seiner Ansicht nach weiße Farmer diskriminiert. Im März bot Trump den Landwirten die Übersiedlung in die USA an.

Ungleicher Landbesitz in Südafrika sorgt für Konflikte

Berichten zufolge wandten sich daraufhin Tausende Südafrikaner an die US-Botschaft in Pretoria. Washington bereite sich darauf vor, in diesem Jahr bis zu tausend Südafrikaner neu anzusiedeln, hieß es unter Berufung auf Regierungskreise.