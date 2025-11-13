  3. Merkliste
Der Sudan - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Der Sudan

Der Sudan ist mit 46,7 Millionen Einwohnern der drittgrößte Flächenstaat Afrikas. Seit April 2023 gibt es gewaltsame Konflikte zwischen dem herrschenden Militär und der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Im Evakuierungseinsatz hat die Bundeswehr mehr als 700 Menschen nach Deutschland gebracht. ZDFheute informiert über den Sudan und den anhaltenden Bürgerkrieg: Aktuelle Nachrichten und Hintergründe im Überblick.

Aktuelles zu Sudan

  1. Behelfsunterkünfte, die von vertriebenen Sudanesen errichtet wurden, die nach der Eroberung von El-Fasher durch die Rapid Support Forces (RSF) aus der Stadt geflohen sind

    UN-Menschenrechtskommissar Türk:Dringender Appell "Gräueltaten" im Sudan zu stoppen

    mit Video
  2. Sudan-Konflikt-Protest

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Berichte von Massakern im Sudan

    von Christoph Destairel
    1:51 min
  3. Anette Hoffmann

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Hoffmann: "14 Millionen Menschen vertrieben"

    4:54 min
  4. Kinder

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Humanitäre Krise im Sudan

    von Eleni Klotsikas
    2:32 min
  5. Sudanesen, die aus der Stadt Al-Faschir geflohen sind, nachdem sudanesische paramilitärische Kräfte Hunderte von Menschen in der westlichen Region Darfur getötet haben, unterhalten sich in ihrem Lager in Tawila

    Experte erklärt:Sudan: Kann eine weitere Teilung Frieden bringen?

    mit Video
  6. sgs-hayali-kurtz

    Nachrichten | heute journal:"Es geht um Kontrolle des gesamten Landes"

    3:39 min
  7. Sudanesen, die aus der Stadt Al-Faschir geflohen sind, nachdem sudanesische paramilitärische Kräfte Hunderte von Menschen in der westlichen Region Darfur getötet haben, unterhalten sich in ihrem Lager in Tawila

    Nachrichten | heute journal:Sudan: Krieg um Rohstoffe und Macht

    von Oliver Heuchert
    1:35 min
  8. Hilfe im Sudan

    Experte Gerrit Kurtz:Anhaltende Gewalt im Sudan: "Krieg gegen Zivilbevölkerung"

    mit Video
  9. Gerrit Kurtz

    Nachrichten | heute journal update:Sudan: "Krieg gegen die Zivilbevölkerung"

    3:51 min
  10. Kämpfe um El Fascher im Sudan

    Nachrichten | heute journal update:Satellitenbilder zeigen Blutlachen im Sudan

    von Golineh Atai
    2:30 min
  11. Sudanesische Sicherheitskräfte patrouillieren in einem Geschäftsviertel in der Stadt Gedaref im Ostsudan
    Interview

    RSF-Miliz erobert Al-Faschir:Wie "Blutgold" den Krieg im Sudan finanziert

  12. Sudanesische Einwohner versammeln sich zu kostenlosen Mahlzeiten in El-Fasher, einer Stadt in der Region Darfur, die seit mehr als einem Jahr von den sudanesischen Rapid Support Forces (RSF) belagert wird
    FAQ

    Miliz kontrolliert Darfur:Dramatische Lage im Sudan - was man wissen sollte

    mit Video

Hungersnot und humanitäre Krisen

  1. Zu sehen ist ein Kind in Syrien, das wegen Unterernährng medzinisch behandelt werden muss.

    Unumkehrbare Schäden:Welche fatalen Folgen Hunger bei Kindern hat

    von Christiana Ennemoser
    mit Video
  2. Nahostkonflikt: Hungersnot im Gazastreifen

    Welthungerhilfe:Zahl der Menschen in Hungersnot verdoppelt

    mit Video
  3. Shamsa Abdi Isse und ihr neun Monate alte Tochter sind am 23.02.2017 im Krankenhaus in Garowe im Norden Somalias.

    Finanzpläne zu humanitärer Hilfe:Diakonie: Etatkürzung wäre "fataler Schritt"

    mit Video
  4. Fighters loyal to the army patrol a market area in Khartoum on March 24, 2025.

    "Größte humanitäre Katastrophe":Schulze fordert mehr Engagement im Sudan

    mit Video

Die RSF-Miliz

  1. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, ICC, Den Haag

    Kriegsverbrechen im Sudan:Massaker in Darfur: Ex-Milizenchef verurteilt

    mit Video
  2. Es sind Soldaten der Miliz in Sudan zu sehen. Einer der Männer stützt sich an einem Standgeschützt ab.

    Mehr als zwei Jahre Bürgerkrieg:RSF-Miliz im Sudan ruft Parallelregierung aus

    mit Video
  3. Ein Soldat der Rapid Support Forces (RSF) auf seinem Fahrzeug während einer Kundgebung eines militärisch unterstützten Stammes in der sudanesischen Provinz Ost-Nil

    Krieg im Sudan:RSF-Miliz tötet offenbar viele Zivilisten

    mit Video

Sudan: Ein Land im Konflikt

  1. Menschen stehen in einem provisorischen Lager auf einem offenen Feld nahe der sudanesischen Stadt Tawila für Lebensmittelrationen Schlange

    Größte globale Vertreibungskrise:Sudan - die vergessene Katastrophe

    von Marcel Burkhardt
    mit Video
  2. Sudanesen in Omdourman stehen Schlange, um ein wohltätiges Iftar-Essen zu sammeln, aufgenommen am 19.03.2025

    Überblick über den Konflikt:Zwei Jahre Krieg im Sudan: Das sind die Folgen

    mit Video
  3. In der fast menschenleeren, zerstörten Hauptstadt Khartum, im Süden des Sudans, läuft ein Mann eine staubige Straße entlang.

    Krieg im Sudan:Gewalt und Hunger im Land der Vergessenen

    von Golineh Atai

Abspaltung vom Sudan: Der Staat Südsudan

  1. Flüchtlinge aus dem Sudan warten nach der Überquerung der Grenze in den Südsudan auf einen Transport in das Transitlager der grenznahen Stadt Renk.

    Flucht vor dem Krieg im Sudan:Der Südsudan: Ein Land im Ausnahmezustand

    Susann von Lojewski, Malakal/Südsudan
    mit Video
  2. Südsudans Präsident Salva Kiir (links) und Vizepräsident Riek Machar (rechts) geben sich nach Treffen zur Erörterung offener Fragen des Friedensabkommens, Archivbild
    FAQ

    Präsident versus Ex-Vize:Südsudan: Was hinter der blutigen Fehde steckt

    mit Video
  3. Juba, Hauptstadt des Südsudan

    Baerbock schließt Botschaft:"Südsudan erneut am Rand des Bürgerkriegs"

    mit Video
  4. Unterernährte Kindern im Südsudan

    Knappe Lebensmittel:Hilfeschreie aus dem Südsudan

    von Susann von Lojewski
    6:37 min

Weitere Nachrichten aus Afrika

"Afrika: Kontinent der Vielfalt - Tradition und Moderne": Acht Menschen hintereinander auf einem Motorrad.

Afrika