Der Sudan - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Der Sudan ist mit 46,7 Millionen Einwohnern der drittgrößte Flächenstaat Afrikas. Seit April 2023 gibt es gewaltsame Konflikte zwischen dem herrschenden Militär und der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Im Evakuierungseinsatz hat die Bundeswehr mehr als 700 Menschen nach Deutschland gebracht. ZDFheute informiert über den Sudan und den anhaltenden Bürgerkrieg: Aktuelle Nachrichten und Hintergründe im Überblick.
Aktuelles zu Sudan
UN-Menschenrechtskommissar Türk:Dringender Appell "Gräueltaten" im Sudan zu stoppenmit Video
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Berichte von Massakern im Sudanvon Christoph Destairel1:51 min
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Hoffmann: "14 Millionen Menschen vertrieben"4:54 min
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Humanitäre Krise im Sudanvon Eleni Klotsikas2:32 min
Experte erklärt:Sudan: Kann eine weitere Teilung Frieden bringen?mit Video
Nachrichten | heute journal:"Es geht um Kontrolle des gesamten Landes"3:39 min
Nachrichten | heute journal:Sudan: Krieg um Rohstoffe und Machtvon Oliver Heuchert1:35 min
Experte Gerrit Kurtz:Anhaltende Gewalt im Sudan: "Krieg gegen Zivilbevölkerung"mit Video
Nachrichten | heute journal update:Sudan: "Krieg gegen die Zivilbevölkerung"3:51 min
Nachrichten | heute journal update:Satellitenbilder zeigen Blutlachen im Sudanvon Golineh Atai2:30 min
RSF-Miliz erobert Al-Faschir:Wie "Blutgold" den Krieg im Sudan finanziert
Miliz kontrolliert Darfur:Dramatische Lage im Sudan - was man wissen solltemit Video
Hungersnot und humanitäre Krisen
Unumkehrbare Schäden:Welche fatalen Folgen Hunger bei Kindern hatvon Christiana Ennemosermit Video
Welthungerhilfe:Zahl der Menschen in Hungersnot verdoppeltmit Video
Finanzpläne zu humanitärer Hilfe:Diakonie: Etatkürzung wäre "fataler Schritt"mit Video
"Größte humanitäre Katastrophe":Schulze fordert mehr Engagement im Sudanmit Video
Die RSF-Miliz
Kriegsverbrechen im Sudan:Massaker in Darfur: Ex-Milizenchef verurteiltmit Video
Mehr als zwei Jahre Bürgerkrieg:RSF-Miliz im Sudan ruft Parallelregierung ausmit Video
Krieg im Sudan:RSF-Miliz tötet offenbar viele Zivilistenmit Video
Sudan: Ein Land im Konflikt
Größte globale Vertreibungskrise:Sudan - die vergessene Katastrophevon Marcel Burkhardtmit Video
Überblick über den Konflikt:Zwei Jahre Krieg im Sudan: Das sind die Folgenmit Video
Krieg im Sudan:Gewalt und Hunger im Land der Vergessenenvon Golineh Atai
Abspaltung vom Sudan: Der Staat Südsudan
Flucht vor dem Krieg im Sudan:Der Südsudan: Ein Land im AusnahmezustandSusann von Lojewski, Malakal/Südsudanmit Video
Präsident versus Ex-Vize:Südsudan: Was hinter der blutigen Fehde stecktmit Video
Baerbock schließt Botschaft:"Südsudan erneut am Rand des Bürgerkriegs"mit Video
Knappe Lebensmittel:Hilfeschreie aus dem Südsudanvon Susann von Lojewski6:37 min