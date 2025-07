Krieg im Sudan: Miliz tötet wohl Zivilisten und zerstört Dörfer

Die Organisation dokumentiert Gräueltaten in dem Konflikt. Nach Angaben der Aktivisten sind unter den Getöteten auch Frauen und Kinder. Zudem berichtet Emergency Lawyers von mindestens 46 getöteten Zivilisten im Dorf Um Garfa, das ebenfalls in Nord-Kordofan liegt, durch die paramilitärische RSF-Miliz.

UN: Mehr als 3.000 Menschen auf der Flucht

Das angegriffene Dorf Um Garfa liegt den Aktivisten zufolge etwa 90 Kilometer nördlich von Bara, einer Stadt, die derzeit unter der Kontrolle der RSF steht und in der es kürzlich zu heftigen Zusammenstößen zwischen RSF-Kämpfern und der Armee gekommen war. Das Dorf liegt zudem an einer wichtigen Straße in die Hauptstadt Khartum, welche die Armee im März zurückerobert hatte. Die RSF versucht seitdem, Gebiete in anderen Teilen des Landes einzunehmen.