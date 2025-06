Massaker in Nigeria: Warum die Gewalt in Nigeria wieder eskaliert

Was hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bundesstaat Benue ereignet?

Andere Medien sowie die nationale Nothilfe-Agentur Nema bestätigen das jedoch nicht. Amnesty International spricht von mehr als 100 Toten. Laut Amnesty wurden viele Familien in ihren Häusern eingesperrt und verbrannten in ihren Schlafzimmern. Dutzende Verletzte seien ohne ausreichende medizinische Versorgung zurückgelassen worden.

Wie reagiert die Regierung von Bola Tinubu, der seit 2023 Präsident ist, auf den Anschlag?

Wie reagiert die Bevölkerung auf das Massaker?

In Benues Hauptstadt Makurdi hat es lokalen Medien zufolge am Sonntag Proteste gegeben. Vor allem Jugendliche forderten ein Ende der Gewalt und kritisierten Gouverneur Hyacinth Iormem Alia. Remigius Ihyula, Direktor des Caritas-Komitees für Gerechtigkeit, Entwicklung und Frieden der Diözese Makurdi, sagt im Gespräch mit der KNA jedoch: "Wir sind nicht komplett geschockt. Hier werden täglich Menschen ermordet."

Die Gewalt ist also nicht neu?

Nein - laut einer Ende Mai veröffentlichten Untersuchung von Amnesty International wurden in den beiden ersten Amtsjahren Tinubus mindestens 6.896 Personen in Benue getötet.

Die Metropole Lagos in Nigeria wächst so schnell wie kaum andere Städte. Sauberes Trinkwasser ist knapp, Armut und Inflation machen der Bevölkerung zu schaffen.

Welche Ursachen hat die Gewalt?

Welche Rolle spielt der Klimawandel?

Dieser wird in Nigeria zunehmend als Konflikttreiber wahrgenommen. Wegen knapper werdender Weideflächen müssen Hirten weiter in Richtung Süden ziehen, was zu Konflikten führt. Lassen sich Flächen wegen des Klimawandels nicht mehr bebauen, fehlen Jobs; gleichzeitig verschlechtert sich die Versorgungslage.

Gibt es Verbindungen zu terroristischen Gruppen?

Eine zeitlang wurden Fulani-Hirten in Nigeria per se als Terroristen abgestempelt. In der Lesart mancher nutzen islamistische Terrorgruppen - im Nordosten des Landes sind weiterhin die Gruppen Boko Haram und der "Islamische Staat in der Westafrikanischen Provinz" aktiv - Viehhirten, um sich weiter in Richtung Süden auszubreiten. Teilweise wird vom Versuch der Islamisierung gesprochen. Ebenso möglich ist auch, dass bewaffnete Banden ohne ideologische Agenda für die Überfälle verantwortlich sind.