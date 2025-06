Südliches Afrika: Simbabwe will dutzende Elefanten töten

Simbabwe will wegen der stark wachsenden Elefantenpopulation dutzende Tiere töten und das Fleisch zum Verzehr verteilen. Das Elefantenfleisch werde an die örtlichen Gemeinden verteilt, das Elfenbein sei Staatseigentum und werde sicher aufbewahrt, erklärte die Wildparkverwaltung am Dienstag. Wie viele Tiere in welchem Zeitraum getötet werden sollen, teilte die Behörde nicht mit.