Nachhaltigkeitskonferenz: "Nichthandeln kostet noch viel mehr"

Investitionen in den Klimaschutz zahlen sich aus, sagt UNDP-Leiter Achim Steiner: Solaranlage in der Mongolei.

: Die Konferenz läuft vor dem Hintergrund dessen, was sich in der Welt im Augenblick abspielt. Das ist erstmal eine Welt mit sehr viel Gewitterwolken. Wir haben mehr Krisen, mehr Konflikte, auch mehr Flüchtlinge zum Beispiel als wir es seit 1945 erlebt haben.

... ist seit 2017 Leiter des UN-Entwicklungsprogramms UNDP und Mitorganisator der Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz. Davor leitete er das Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Steiner studieret Philosophie, Politik und Wirtschaft in Oxford und absolvierte einen Master in Ökonomie und Regionalplanung an der University of London. Für sein Engagement für den internationalen Umweltschutz wurde er 2012 mit dem Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises auszeichnet.

: Letztes Jahr zum Beispiel war "Green Shipping" ein zentrales Thema in Hamburg. Die Schifffahrt weltweit und ihr Verhältnis zum Klimawandel ist ein problematisches gewesen in der Vergangenheit. Innerhalb von acht Monaten haben wir erlebt, wie dann einige der Impulse auch aus Hamburg in der Internationalen Maritimen Organisation der Vereinten Nationen umgesetzt wurden in einem Abkommen, das die CO2-Bepreisung bei der internationalen Schifffahrt zum ersten Mal nach Jahren der Verhandlungen durchgesetzt hat.

Steiner : Das sollten wir. Zum einen, weil wir ja erlebt haben, was es bedeutet, wenn wir jetzt das Thema Klima nicht offensiv angehen. Gerade in den letzten Tagen wieder: Naturkatastrophen von der Schweiz über Nigeria bis nach Kanada mit den ganzen Waldbränden, die wieder entstanden sind.

Und ich glaube, deswegen müssen wir uns immer wieder darauf besinnen: Wenn wir über Klimafinanzierung sprechen, sprechen wir an sich über die Investitionen in unsere zukünftige Wirtschaft. Das sind die Arbeitsplätze von morgen, das sind die Industrien von morgen, das sind auch die Verkehrs- und Stromnetze von morgen. Das ist natürlich, wie alle Investitionen in die Zukunft, erst einmal eine Herausforderung - vor allem, wenn die Kassen klamm sind.

ZDFheute : Deutschland investiert ja nicht nur zu Hause, sondern auch weltweit in Klimafinanzierung. Ist das überhaupt in Deutschlands Interesse?

Und trotzdem müssen wir eben auch anerkennen, dass es gerade in Bezug auf die ärmsten Länder ein gemeinsames Interesse ist, wenn bei der Energieversorgung etwa des afrikanischen Kontinents über die nächsten 20 bis 30 Jahre in ein Energiesystem der Zukunft investiert wird.

Steiner : Ineinander zu investieren, manchmal zu sehen, dass auch ein ärmeres Land erst einmal eine Co-Investition braucht, zahlt sich am Ende um ein Vielfaches aus. Unsere eigenen Haushalte und Budgets stehen unter Druck. Aber wir dürfen auch nicht den Blick dafür verlieren - gerade in einer Stadt wie Hamburg, wo ja auch Versicherungsunternehmen ihre Zentrale haben.

Man denke nur an ein Dorf wie Blatten, das auch ein Symbol dafür ist, wie in einer Stunde eine ganze Geschichte zerstört werden kann. All das sollte uns noch einmal vor Augen führen: Wir brauchen für unser eigenes Sicherheitsverständnis auch eine Investition in den gemeinsamen Klimawandelaktionsplan, den wir ja in Paris 2015 verabschiedet haben.