Lees Aufsteiger-Biografie spiegelt eindrücklich den Aufstieg Südkoreas wider. Er wuchs in armen Verhältnissen auf, bis heute ist sein genaues Geburtsdatum unbekannt - sein Vater hatte Lee deutlich verspätet bei den Behörden registriert. Laut offiziellen Angaben ist Lee Jae-myung 60 Jahre alt, die meisten Medien gehen jedoch von 61 Jahren aus. In seiner Jugend schuftete der Südkoreaner in Fabriken unter ausbeuterischen Bedingungen. In dieser Zeit zog er sich mehrere schwere Arbeitsverletzungen zu, die Lee bis heute gesundheitlich beeinträchtigen. Als Teenager gelang ihm der Sprung an die Universität, nach dem Abschluss machte er sich einen Namen als Menschenrechtsanwalt. Im Politikbetrieb galt Lee als linker Außenseiter mit teils radikalen Ideen. Als erster bekannter Politiker forderte er etwa ein bedingungsloses Grundeinkommen - eine Idee, die in Südkorea für Furore sorgte. Im aktuellen Wahlkampf hat Lee seine Positionen deutlich gemäßigt, um auch die Wähler der politischen Mitte anzusprechen. (Quelle: dpa)