Südkorea: Militärflugzeug stürzt ab - mehrere Tote

Feuerwehrleute und Angehörige des Militärs an der Absturzstelle des verunglückten Militärflugzeugs nahe der Stadt Pohang in Südkorea.

In Südkorea ist ein Patrouillenflugzeug der Marine mit vier Menschen an Bord abgestürzt. Es soll sich um einen Übungsflug gehandelt haben.

Das Unglück ereignete sich am Nachmittag (Ortszeit) an einem bewaldeten Berghang am Rande der südlichen Stadt Pohang, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.