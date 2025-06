Nackte Haut fürs Netz, zu Hause produziert: Auf OnlyFans bieten Frauen Fotos und Videos an - in der Hoffnung auf leicht verdientes Geld. Doch sie müssen auch viel Hass und Häme ertragen.

Weltweit nutzen über 300 Millionen Menschen die im Jahr 2016 gegründete Plattform. Der Mutterkonzern Fenix International Ltd. hat seinen Firmensitz in London.

Plattform wegen Abo-Modell attraktiv

Frauen im Jahr 2025 – Was sind sie? Was stellen sie dar? Und wie präsentieren sie sich in den sozialen Medien?

04.04.2025 | 29:48 min