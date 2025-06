Warum heißt es eigentlich Fronleichnam? Wir erklären, was es mit dem Feiertag auf sich hat und was eigentlich gefeiert wird.

Was wird an Fronleichnam gefeiert?

Fronleichnam ist ein Hochfest in der katholischen Kirche . Das Fest wird immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten , 60 Tage nach Ostern gefeiert. Im Mittelpunkt steht das geweihte Brot, die sogenannte Hostie, als Symbol für die Gegenwart Christi. Fronleichnam ist das "Hochfest des Leibes und Blutes Jesu Christi".

Das Fest steht in Zusammenhang mit dem letzten Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern am Gründonnerstag. Nach kirchlicher Lehre hat Jesus dabei das Sakrament der Eucharistie eingesetzt, als er den Jüngern Brot und Wein reichte und die Worte sprach "Das ist mein Leib" und "Das ist mein Blut".

Traditionell wird das geweihte Brot in einer Monstranz, einem liturgischen Schaugefäß, in einer Prozession durch die Straßen getragen.

Kirchenbegriffe kurz erklärt

Die Hostie ist ein kleines rundes Stück Brot aus Weizenmehl und Wasser. In der Eucharistiefeier wird die Hostie auch "Allerheiligstes" genannt. Denn das Brot ist dann zum "Leib Christi" geworden. Der Wein im Kelch wird zum "Blut Christi". Die Hostie symbolisiert das Brot, das Jesus am letzten Abendmal mit seinen Jüngern geteilt hat. Quelle: katholisch.de

Unter einer "Monstranz" versteht man das oft vergoldete und kunstvoll verzierte Schaugefäß, in dem die gewandelte Hostie hinter einer dünnen Glasscheibe ausgestellt wird. Dieser Zeige-Behälter ist auf einen Fuß aufgesetzt. "Erfunden" wurde die Monstranz, um die gewandelte Hostie bei den Fronleichnams-Prozessionen mitführen zu können. Der Name leitet sich vom lateinischen "monstrare" ab, zu Deutsch "zeigen".

Welche Bedeutung hat das Wort "Fronleichnam"?

Die szenische Dokumentation versucht, die letzten Tage von Jesus Christus zu rekonstruieren – von der Ankunft in Jerusalem bis zum Tod am Kreuz. Doch was ist Glaube, was historisch?

29.03.2024 | 87:58 min