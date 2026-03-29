Bunte Eier, Schoko-Hasen und Osterfeuer: Es gibt viele verschiedene Bräuche und Traditionen an Ostern. Warum wird das Fest gefeiert - und wieso ist es für Christen so wichtig?

Was steckt hinter dem Osterfest? Neben der Auferstehung Christi geht es auch um Bräuche wie Eiersuche und Osterhase. 26.03.2026 | 3:11 min

Ostern ist das wichtigste Fest der Christen in aller Welt. Warum und wie wird es gefeiert? Und was hat es mit Hasen und Eiern zu tun?

Diese religiösen Themen sind zu Ostern im ZDF-Programm "Leben ist mehr! Plötzlich ist alles anders" begleitet an Karfreitag, 3. April 2026, 13.15 Uhr, im ZDF, den evangelischen Pfarrer, der die Notfallseelsorge in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis leitet.

begleitet an Karfreitag, 3. April 2026, 13.15 Uhr, im ZDF, den evangelischen Pfarrer, der die Notfallseelsorge in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis leitet. "Die Kraft des Neuanfangs" ist Thema der "37°Leben"-Reportage an Karfreitag, 3. April 2026, 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und an Ostersonntag, 5. April 2026, 9.03 Uhr, im ZDF.

ist Thema der "37°Leben"-Reportage an Karfreitag, 3. April 2026, 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und an Ostersonntag, 5. April 2026, 9.03 Uhr, im ZDF. Im evangelischen Ostergottesdienst "Von Seifenblasen und Auferstehung" an Ostersonntag, 5. April 2026, 9.30 Uhr, ZDF, aus der Pauluskirche in Marburg mit Pfarrer Dr. Burkhard Freiherr von Dörnberg werden Seifenblasen zum Hoffnungsbild.

"Von Seifenblasen und Auferstehung" an Ostersonntag, 5. April 2026, 9.30 Uhr, ZDF, aus der Pauluskirche in Marburg mit Pfarrer Dr. Burkhard Freiherr von Dörnberg werden Seifenblasen zum Hoffnungsbild. "Terra X History" fragt an Ostersonntag: "War Judas verantwortlich für Jesu Tod?" Der 30-minütige Film ist ab Ostersonntag, 5. April 2026, 10.00 Uhr, auf dem ZDF-YouTube-Kanal "Terra X History" verfügbar.

fragt an Ostersonntag: "War Judas verantwortlich für Jesu Tod?" Der 30-minütige Film ist ab Ostersonntag, 5. April 2026, 10.00 Uhr, auf dem ZDF-YouTube-Kanal "Terra X History" verfügbar. Die Dokumentation "Papst Leo XIV. – Ein Papst sucht seinen Kurs" wirft an Ostersonntag, 5. April 2026, 23.30 Uhr, im ZDF, einen Blick auf die zentralen Veranstaltungen des ersten Jahres seines Pontifikats.

wirft an Ostersonntag, 5. April 2026, 23.30 Uhr, im ZDF, einen Blick auf die zentralen Veranstaltungen des ersten Jahres seines Pontifikats. Viele Menschen überdenken gerade ihre Einstellung zur Aufrüstung und Wehrpflicht. Die Reportage "Eine Frage des Gewissens" begleitet an Ostermontag, 6. April 2026, 17.30 Uhr, im ZDF, vier Menschen, die auf Fragen zu dem Thema ganz unterschiedliche Antworten gefunden haben.

Woher kommt die Bezeichnung "Ostern"?

Die Herkunft ist bis heute umstritten. Eine Erklärung führt ihn auf die germanische Frühlingsgöttin Ostara zurück, die Göttin der Morgenröte. Andere Experten bringen ihn in Verbindung mit Osten, der Himmelsrichtung des Sonnenaufgangs. Beides wird auch mit dem griechischen Begriff "eos" und dem Althochdeutschen "eostarun" für die Morgenröte verbunden.

Wieder andere stellen Zusammenhänge her zum nordgermanischen "ausa", was als "gießen" an die Taufe erinnern könnte. In vielen anderen Ländern haben sich Begriffe wie "Pasen", "Paques", oder "Pasqua" durchgesetzt, die auf das jüdische Fest Pessach zurückgehen.

Pessach ist ein wichtiges Fest im jüdischen Frühlingsmonat Nissán. Ostern stellt im Christentum das höchste Fest vo 21.03.2022 | 2:08 min

Was wird an Ostern gefeiert?

An Ostern feiern Christen ihr ältestes und wichtigstes Fest - die Auferstehung Jesu am dritten Tag nach dem Tod am Kreuz. Die zentrale Botschaft: Mit dem Tod ist nicht alles zu Ende.

Im katholischen Katechismus, einer Zusammenfassung der Glaubenslehre, heißt es unter anderem, am Ende siege "das Leben über den Tod, die Wahrheit über die Lüge, die Gerechtigkeit über das Unrecht, die Liebe über den Hass und selbst über den Tod".

Eine szenische Dokumentation versucht, die letzten Tage von Jesus Christus zu rekonstruieren – von der Ankunft in Jerusalem bis zum Tod am Kreuz. 29.03.2024 | 87:58 min

Wie wird an Ostern in der Kirche gefeiert?

Höhepunkt ist die Osternacht zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen. Hier sollen etliche Symbole den Auferstehungsglauben verdeutlichen - vom Feuer über die Wassersegnung bis zur Osterkerze. "Das Licht hat eigentlich die größte Bedeutung", unterstreicht auch Matthias Brühe, leitender Pfarrer der St. Klara Pfarrei Berlin.

Die am Osterfeuer entzündete Kerze werde dann in die stockdunkle Kerze getragen und feierlich "Lumen Christi" gesungen, erläutert Brühe. Das solle ein Zeichen dafür sein, "dass die Dunkelheit, der Tod nicht das letzte Wort hat".

In der Osternacht entzünden Christen die Osterkerze am Osterfeuer. Welche Bedeutung hat der Brauch? 15.04.2022 | 1:19 min

Welches Brauchtum gehört zu Ostern?

Am bekanntesten ist wohl das Verschenken bemalter Eier. Das Ei ist in den meisten Kulturen ein Symbol für Fruchtbarkeit und neues Leben. Früher hatten sich außerdem viele Eier angesammelt, da man in der Fastenzeit darauf verzichtet hatte.

In manchen Gegenden gibt es Osterfeuer, die zum einen auf heidnische Bräuche des Winteraustreibens zurückgeführt werden. Zugleich stehen sie aber auch für Leben und Wärme - und setzen damit das christliche Ostergeschehen in sinnliche Erfahrungen um.

In Bayerns ältester Eierfärberei rollen bis zu 34.000 Eier pro Stunde vom Band. Der Familienbetrieb Beham in Ursberg färbt seit 70 Jahren regionale Eier nach altem Rezept. 20.03.2026 | 1:15 min

In der Oberlausitz gibt es die berühmten Osterritte der sorbischen Minderheit auf festlich geschmückten Pferden. Im nordrhein-westfälischen Lügde werden am Abend des Ostersonntags Räder mit Stroh gestopft, angezündet und einen Berg heruntergerollt. Diese Tradition des Osterräderlaufs gehört seit 2018 zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland.

Woher kommt der Osterhase?

Auch dafür gibt es verschiedene Erklärungen: Zum einen gilt auch er als Symbol der Fruchtbarkeit, zum anderen als Bote des Frühlings.

Im 17. Jahrhundert war erstmals die Rede vom Osterhasen, der die Eier bringt. Später beförderte vor allem die Süßwarenindustrie diese Erzählung. Wer hinter hinter dem Osterhasen stecke, wisse man aber nicht, sagt auch der Theologe Professor Rainer Kampling.

Schoko-Hasen und Co. kosten deutlich mehr als früher. Einige Läden reagieren und nehmen besonders teure Marken aus dem Sortiment. 27.03.2026 | 2:51 min

Wovon hängt der Termin von Ostern ab?

Ostern ist ein bewegliches Fest, das am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird. Damit liegt der Termin immer zwischen dem 22. März und dem 25. April. Festgelegt wurde dies beim Konzil von Nizäa im Jahr 325.

Wie lange dauert die Osterzeit?

Seit dem zweiten Jahrhundert erstreckt sich die Feier des Osterfests über einen Zeitraum von 50 Tagen und endet mit Pfingsten, dem Fest des Heiligen Geistes. 40 Tage nach Ostern wird das Fest Christi Himmelfahrt gefeiert. Bis dahin war Jesus nach seiner Auferstehung immer wieder mit seinen Jüngern zusammen, berichten die Evangelien.

Der Artikel wurde in früheren Versionen am 9. April 2023 und am 20. April 2025 publiziert.

Quelle: KNA, ZDF