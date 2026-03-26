  3. Merkliste
  4. Suche
Ratgeber

Öko-Test prüft Ostereierfarben: Viele Produkte enttäuschen

Tauchfarben für Eier im Test:Öko-Test kritisiert bedenkliche Farbstoffe in Ostereierfarbe

Florence-Anne Kälble

von Florence-Anne Kälble

|

Ein Highlight in der Osterzeit ist das Eierfärben. Öko-Test hat sich mit den Klassikern, den Tauchfarben, befasst. Das Fazit: Kein Produkt im Test überzeugt auf allen Ebenen.

Verschiedene Ostereierfarben

An Ostern dürfen bunt gefärbte Eier nicht fehlen. Öko-Test hat verschiedene Ostereierfarben zum Selbstfärben geprüft und zeigt, worauf Verbraucher achten sollten.

26.03.2026 | 0:39 min

Ostern ist ein Familienfest, das für Kinder bereits im Vorfeld Höhepunkte bietet. Einer davon ist das Eierfärben. Die meisten greifen zu sogenannten Tauchfarben, die die gesamte Eierschale einheitlich einfärben. Dazu werden rohe oder gekochte Eier zusammen mit den Tabletten, Stäbchen oder Farblösungen ins Wasser gegeben - meist auch mit etwas Essig. Nach wenigen Minuten können sie mit bunt eingefärbter Schale entnommen werden. Öko-Test hat für die April-Ausgabe sieben Produkte unter die Lupe genommen.

Keines der Produkte überzeugte Öko-Test auf allen Ebenen. Vier Produkte erhielten die Note "gut", eines wurde mit "befriedigend" bewertet und zwei schnitten mit "ausreichend" ab - darunter die Iris-Eierfarben der bekannten Marke Brauns-Heitmann.

Eier natürlich färben

Mitarbeiterin beim Verpacken von bunt gefärbten Ostereiern.

In Bayerns ältester Eierfärberei rollen bis zu 34.000 Eier pro Stunde vom Band. Der Familienbetrieb Beham in Ursberg färbt seit 70 Jahren regionale Eier nach altem Rezept.

20.03.2026 | 1:15 min

In der Europäischen Union (EU) regelt die Verordnung über Lebensmittelzusatzstoffe, welche Farbstoffe "für Farbverzierungen der Schalen von Eiern" erlaubt sind. Zwar sind diese für Lebensmittel zugelassen und die meisten gelten als unbedenklich, dennoch gebe es laut Öko-Test auch umstrittene Substanzen.

Azofarbstoffe und Hyperaktivität

In fünf der sieben getesteten Produkte kritisierten die Tester einen oder mehrere der Azofarbstoffe Tartrazin (E102), Gelborange S (E110), Azorubin (E122) und Cochenillerot A (E124) sowie den synthetischen Farbstoff Chinolingelb (E104). Sie stehen unter anderem in der Kritik, weil Studien Hinweise lieferten, dass sie Hyperaktivität und Konzentrationsstörungen bei Kindern hervorrufen könnten, so die Tester. Unabhängig von der eingesetzten Menge müssen Lebensmittel mit solchen Farbstoffen seit 2010 in der EU den Hinweis "Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen" tragen.

Brotbackmischungen verschiedener Marken

Wer es schnell und dennoch selbst gebacken mag, greift gerne mal zur Brotbackmischung. Öko-Test hat 22 der Fertigprodukte getestet und in einigen bedenkliche Inhaltsstoffe gefunden.

03.12.2025 | 4:10 min

Ostereierfarben sind von dieser Kennzeichnungsregelung jedoch ausgenommen, da sie nur den nicht essbaren Teil des Eis färben. So die Theorie. Im Praxistest hinterließen etliche Farben teilweise deutliche Verfärbungen auf der Oberfläche der Eier, wie Öko-Test feststellte.

Warnhinweis reicht nicht aus

Die Tester wiesen darauf hin, dass sich nicht ausschließen lasse, dass auch zu Hause beim Färben geringe Mengen der Farbstoffe ins Ei gelangen und so von Kindern verzehrt werden. Öko-Test wertete deshalb Produkte, die die entsprechenden kritischen Farbstoffe enthalten, ab.

Auch die Verbraucherzentrale Hessen fordert "ein EU-weites Verbot für den Einsatz von Azofarbstoffen in Lebensmitteln und Lebensmittelfarbstoffen". Nur Warnhinweise halten die Verbraucherschützer für nicht ausreichend.

Inflation

Kurz vor den Feiertagen werden Eier offenbar knapp. Warum das Angebot sinkt und was das für Verbraucher bedeutet – ein Blick auf die Lage im Handel kurz vor Ostern.

24.03.2026 | 2:30 min

Bunte Eier auch mit Naturfarben

Azofarbstoffe seien laut Öko-Test nicht notwendig, da Naturfarben zum Einsatz kommen könnten. Die Ökonorm Nawaro Eierfarben auf Basis natürlicher Farbstoffe - Gesamtnote "gut" - färbten die Eier im Test zufriedenstellend. Problematisch sei, dass sich die Farben in Wasser schlechter auflösen. Aber: Die Farbergebnisse entsprächen der Abbildung auf der Verpackung und zeigten so Verbrauchern, was sie erwarte, lobte Öko-Test.

Am schlechtesten schnitten im Praxistest die Heitmann Iris-Eierfarben ab - Gesamtnote "ausreichend". Öko-Test kritisierte die Farbintensität, da diese bei mehr als der Hälfte der Farbtöne zu schwach war. Violett färbte sehr ungleichmäßig. Gelb und Blau waren auf den Verpackungen deutlich intensiver abgebildet, als sie die Eierschalen im Test tatsächlich einfärbten, bemängelten die Tester das Ergebnis.

So wurde getestet

Gefärbte Eier ohne Chemie
:Wie man Ostereier natürlich färbt

Gefärbte Ostereier bringen Farbe und Kreativität in viele Haushalte. Mit Lebensmitteln wie Rote Bete, Kurkuma und Co. geht es ganz ohne chemische Eierfärbemittel.
von Kiana Klingberg
mit Video4:11
Natürlich gefärbte Eier in einem Korb, daneben steht ein Topf mit einem Sud aus Zwiebelschalen.
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 26.03.2026 ab 09:05 Uhr.
Thema
Ostern

Weitere Tests von Öko-Test

  1. Eine Schale gefüllt mit Porridge, auf dem Apfelschnitze liegen, steht auf einem Tisch, ein Löffel liegt daneben.

    Instant-Porridge mit Früchten im Test:Öko-Test: Ein bekannter Instant-Porridge fällt durch

    von Florence-Anne Kälble
    mit Video4:25
  2. Eine kleine weiße Schüssel, die mit Studentenfutter gefüllt ist, steht auf einer Holzoberfläche.

    Schadstoffe in Nuss-Rosinen-Mischungen:Öko-Test: Wie gesund ist Studentenfutter?

    von Florence-Anne Kälble
    mit Video1:07
  3. Geschnittenes, rohes Hähnchenfleisch

    Über die Hälfte der Proben belastet:Öko-Test: Antibiotikaresistente Keime in Hähnchenbrustfilet

    von Florence-Anne Kälble
    mit Video1:12
  4. Eine junge Frau trägt einen Lippenpflegestift auf.

    Färbende Lippenpflege mit Glow im Test:Öko-Test: Nur ein Lippenpflegestift mit Glow erhält Bestnote

    von Florence-Anne Kälble
    mit Video4:33

Weitere Ratgeber-Themen

  1. Elektroschrott in einem Müllcontainer

    Elektroaltgeräte entsorgen:So werden Sie Elektroschrott korrekt und kostenfrei los

    von Thilo Hopert
    mit Video0:36
  2. Ein Mann reinigt die Gummidichtung an der Türe seines SUVs.

    Frühjahrs-Check fürs Auto:Wie Sie Ihr Auto fit für den Frühling machen

    von Thilo Holpert
    mit Video5:26
  3. Gefälschte 50-Euro-Scheine, von der Polizei beschlagnahmt, liegen in einer Kiste während einer Pressekonferenz der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft zu Ermittlungen in der Geldfälscher-Szene.

    Falschgeld erkennen:Bargeld auf Echtheit prüfen: So geht der Geldschein-Check

    von André Tebbe
    mit Video0:46
  4. Frau tippt auf Smartwach am Handgelenk.

    Risiken durch Selbstverbesserung:Wann Selbstoptimierung schaden kann

    von Cornelia Petereit
    mit Video3:38