Über die Hälfte der Proben belastet:Öko-Test: Antibiotikaresistente Keime in Hähnchenbrustfilet
von Florence-Anne Kälble
Öko-Test hat 23 Hähnchenbrustfilets verschiedener Anbieter im Labor getestet. In einigen fanden sich antibiotikaresistente Keime. Wie sicher ist der Verzehr von Geflügelfleisch?
Hähnchenfleisch erfreut sich großer Beliebtheit, da es als fettarm gilt, einen milden Geschmack besitzt und sich vielseitig zubereiten lässt. Doch wie steht es um die Keimbelastung? Das wollte Öko-Test herausfinden und hat für die Januar-Ausgabe 23 Hähnchenbrustfilet-Marken auf antibiotikaresistente Keime testen lassen. Zwölf der geprüften Produkte stammten von Tieren aus ökologischer Haltung, der Rest von Tieren aus konventioneller Haltung.
Die Tester vermuteten bereits, dass sie auf antibiotikaresistente Keime stoßen würden - dennoch überraschte das Ergebnis: In mehr als der Hälfte der Proben - konkret in 14 von 23 - wurde das Labor fündig. "Bei den massiven Problemen, vor die uns Antibiotikaresistenzen stellen, ist es nur ein schwacher Trost, dass die resistenten Keime beim Durchbraten abgetötet werden", konstatierte Öko-Test-Lebensmittelchemikerin Jil Eichhorn.
Resistente Keime auch in Bio-Produkten verbreitet
Obwohl in Bio-Betrieben deutlich strengere Regeln für den Einsatz von Antibiotika gelten, zeigten die Laborbefunde, wie weit resistente Keime verbreitet sind - unabhängig von Haltungsform und Antibiotikaverwendung.
Die Tester entdeckten in jeweils sieben Bio-Produkten und sieben Produkten konventioneller Haltung antibiotikaresistente Keime, die sie als bedenklich bewerteten. Betroffen waren unter anderem das hochpreisige Freiländer Bio-Hähnchenbrustfilet für 35,90 Euro pro 1.000 Gramm und das Gut Langenhof Hähnchen-Brustfilet-Teilstück - für 8,32 Euro pro 1.000 Gramm das günstigste Produkt im Test.
Einer der betroffenen Lieferanten erklärte auf Nachfrage von Öko-Test, dass es im Bio-Mastbetrieb, aus dem die analysierte Charge stammte, nachweislich keinen Antibiotikaeinsatz gegeben habe. Andere teilten mit, dass die bei Tieren häufig vorhandenen Keime - auch resistente Keime - beim Schlachtprozess auf das Fleisch übertragen werden können.
Vier Tipps zum Umgang mit rohem Geflügel
Die Gefahr antibiotikaresistenter Keime auf Hähnchenfleisch
Im Labor wurden in neun Produkten sogenannte ESBL- und/oder AmpC-bildende Bakterien nachgewiesen - darunter auch Escherichia coli (E. coli). Nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) können sie über verschiedene Wege in Mastbetriebe gelangen, etwa durch Küken aus der Brüterei, Nagetiere, Arbeitsgeräte oder Menschen.
Diese Bakterien produzieren spezielle Enzyme, die bestimmte Antibiotikagruppen wie Penicilline und moderne Breitbandantibiotika (Cephalosporine) unwirksam machen. Das bedeutet: Viele gängige Antibiotika wirken bei Infektionen mit solchen Keimen nicht mehr, was die Behandlung von Krankheiten deutlich erschwert.
ESBL- und AmpC-bildende Bakterien sind in Kliniken gefürchtet. Manche können sogar gegen sogenannte Reserveantibiotika resistent sein - also Medikamente, die in der Humanmedizin als letztes Mittel eingesetzt werden, wenn herkömmliche Antibiotika nicht mehr wirken, mahnt Öko-Test.
Das Labor entdeckte außerdem in fünf Bio-Hähnchenfilets und drei Proben aus konventioneller Haltung MRSA - den Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus. Dieses Bakterium, auch als Krankenhauskeim bekannt, kann beim Menschen Wund- und Harnwegsinfektionen sowie Entzündungen der Atemwege verursachen. Es ist resistent gegen eine bestimmte Gruppe von Antibiotika, die sogenannten Beta-Laktam-Antibiotika. Dazu zählen unter anderem Penicilline, Cephalosporine, Monobactame und Carbapeneme.
Handlungsbedarf trotz geringer Infektionsgefahr
Eine Infektion mit MRSA über den Verzehr von Fleisch oder den Umgang mit kontaminierten Lebensmitteln sei laut dem Zoonosen-Monitoring des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) unwahrscheinlich. Der Keimgehalt gilt als gering und wird ebenso wie ESBL- und AmpC-bildende Bakterien beim gründlichen Durchgaren abgetötet. Dennoch mahnt Öko-Test, die Ergebnisse ernst zu nehmen.
Das BfR empfiehlt, den Antibiotikaeinsatz in der Geflügelhaltung weiter zu reduzieren und die Hygienestandards in der Schlachtung zu verbessern.
So wurde getestet
