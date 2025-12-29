  3. Merkliste
Resistente Keime gefunden: Öko-Test prüft Hähnchenbrustfilets

Über die Hälfte der Proben belastet:Öko-Test: Antibiotikaresistente Keime in Hähnchenbrustfilet

Florence-Anne Kälble

von Florence-Anne Kälble

Öko-Test hat 23 Hähnchenbrustfilets verschiedener Anbieter im Labor getestet. In einigen fanden sich antibiotikaresistente Keime. Wie sicher ist der Verzehr von Geflügelfleisch?

Frau schneidet Hähnchenfleisch

14 von 23 Hähnchenbrustfilets sind mit antibiotikaresistenten Keimen belastet - so das Ergebnis eines aktuellen Tests von Öko-Test. Was das für Verbraucher bedeutet.

29.12.2025 | 1:12 min

Hähnchenfleisch erfreut sich großer Beliebtheit, da es als fettarm gilt, einen milden Geschmack besitzt und sich vielseitig zubereiten lässt. Doch wie steht es um die Keimbelastung? Das wollte Öko-Test herausfinden und hat für die Januar-Ausgabe 23 Hähnchenbrustfilet-Marken auf antibiotikaresistente Keime testen lassen. Zwölf der geprüften Produkte stammten von Tieren aus ökologischer Haltung, der Rest von Tieren aus konventioneller Haltung.

Die Tester vermuteten bereits, dass sie auf antibiotikaresistente Keime stoßen würden - dennoch überraschte das Ergebnis: In mehr als der Hälfte der Proben - konkret in 14 von 23 - wurde das Labor fündig. "Bei den massiven Problemen, vor die uns Antibiotikaresistenzen stellen, ist es nur ein schwacher Trost, dass die resistenten Keime beim Durchbraten abgetötet werden", konstatierte Öko-Test-Lebensmittelchemikerin Jil Eichhorn.

Alois Rainer (CSU), Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, spricht während der Vorstellung des «Ernährungsreports 2025»

Der Ernährungsreport zeigt: Beim Einkauf rückt der Preis stärker in den Fokus. Fleisch landet seltener auf dem Teller und der Nutri-Score gewinnt für viele an Bedeutung.

27.11.2025 | 0:35 min

Resistente Keime auch in Bio-Produkten verbreitet

Obwohl in Bio-Betrieben deutlich strengere Regeln für den Einsatz von Antibiotika gelten, zeigten die Laborbefunde, wie weit resistente Keime verbreitet sind - unabhängig von Haltungsform und Antibiotikaverwendung.

Die Tester entdeckten in jeweils sieben Bio-Produkten und sieben Produkten konventioneller Haltung antibiotikaresistente Keime, die sie als bedenklich bewerteten. Betroffen waren unter anderem das hochpreisige Freiländer Bio-Hähnchenbrustfilet für 35,90 Euro pro 1.000 Gramm und das Gut Langenhof Hähnchen-Brustfilet-Teilstück - für 8,32 Euro pro 1.000 Gramm das günstigste Produkt im Test.

Schwein schaut durch Gitterstäbe

Glückliche Schweine aus art- und tierwohlgerechter Haltung, damit werben zahlreiche Handelsketten mit Siegeln. Doch der Blick in Ställe zeigt: Es ist nicht immer Tierwohl drin, wo es draufsteht.

27.05.2025 | 9:54 min

Einer der betroffenen Lieferanten erklärte auf Nachfrage von Öko-Test, dass es im Bio-Mastbetrieb, aus dem die analysierte Charge stammte, nachweislich keinen Antibiotikaeinsatz gegeben habe. Andere teilten mit, dass die bei Tieren häufig vorhandenen Keime - auch resistente Keime - beim Schlachtprozess auf das Fleisch übertragen werden können.

Vier Tipps zum Umgang mit rohem Geflügel

Die Gefahr antibiotikaresistenter Keime auf Hähnchenfleisch

Im Labor wurden in neun Produkten sogenannte ESBL- und/oder AmpC-bildende Bakterien nachgewiesen - darunter auch Escherichia coli (E. coli). Nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) können sie über verschiedene Wege in Mastbetriebe gelangen, etwa durch Küken aus der Brüterei, Nagetiere, Arbeitsgeräte oder Menschen.

Verein "Rettet das Huhn" kümmert sich um Hühner

Von Legebetrieben aussortiert, von einem Verein gerettet: "Rettet das Huhn e. V." bringt Hühner zu Privatpersonen, damit sie dort glücklich leben können.

15.04.2025 | 1:57 min

Diese Bakterien produzieren spezielle Enzyme, die bestimmte Antibiotikagruppen wie Penicilline und moderne Breitbandantibiotika (Cephalosporine) unwirksam machen. Das bedeutet: Viele gängige Antibiotika wirken bei Infektionen mit solchen Keimen nicht mehr, was die Behandlung von Krankheiten deutlich erschwert.

ESBL- und AmpC-bildende Bakterien sind in Kliniken gefürchtet. Manche können sogar gegen sogenannte Reserveantibiotika resistent sein - also Medikamente, die in der Humanmedizin als letztes Mittel eingesetzt werden, wenn herkömmliche Antibiotika nicht mehr wirken, mahnt Öko-Test.

Das Labor entdeckte außerdem in fünf Bio-Hähnchenfilets und drei Proben aus konventioneller Haltung MRSA - den Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus. Dieses Bakterium, auch als Krankenhauskeim bekannt, kann beim Menschen Wund- und Harnwegsinfektionen sowie Entzündungen der Atemwege verursachen. Es ist resistent gegen eine bestimmte Gruppe von Antibiotika, die sogenannten Beta-Laktam-Antibiotika. Dazu zählen unter anderem Penicilline, Cephalosporine, Monobactame und Carbapeneme.

Tim Eckmanns | Leiter Abteilung für Antibiotikaresistenz Robert Koch-Institut

Zur Vorbeugung von Antibiotikaresistenzen ist eine gute Ernährung und eine reduzierte Antibiotika-Einnahme in Dosis und Dauer wichtig. Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich?

21.08.2025 | 7:10 min

Handlungsbedarf trotz geringer Infektionsgefahr

Eine Infektion mit MRSA über den Verzehr von Fleisch oder den Umgang mit kontaminierten Lebensmitteln sei laut dem Zoonosen-Monitoring des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) unwahrscheinlich. Der Keimgehalt gilt als gering und wird ebenso wie ESBL- und AmpC-bildende Bakterien beim gründlichen Durchgaren abgetötet. Dennoch mahnt Öko-Test, die Ergebnisse ernst zu nehmen.

Das BfR empfiehlt, den Antibiotikaeinsatz in der Geflügelhaltung weiter zu reduzieren und die Hygienestandards in der Schlachtung zu verbessern.

So wurde getestet

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Über dieses Thema berichtete die Sendung "Volle Kanne" in dem Beitrag "Öko-Test: Antibiotikaresistente Keime in Hähnchenfleisch" am 29.12.25 um 07:00 Uhr.
