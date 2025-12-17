  3. Merkliste
  4. Suche
Ratgeber

Kita geschlossen wegen Personalmangel: Welche Rechte Eltern haben

Kindertagesstätten im Notbetrieb:Kita geschlossen: Welche Rechte Eltern haben

von Leon Fried

|

Wenn Kitas in den Notbetrieb gehen, stehen Eltern vor großen Herausforderungen. Ein Überblick, welche Rechte gegenüber Arbeitgeber und Träger gelten.

Kinder in einer Kita

Wenn die Erkältungswelle in deutschen Kitas ausbricht, übt das Druck auf alle Beteiligten aus. Einblicke in ein teilweise überlastetes System und den Alltag von Eltern, die davon betroffen sind.

28.11.2025 | 3:15 min

Wenn eine Kita plötzlich Betreuungszeiten kürzt, Gruppen zusammenlegt oder Plätze streicht, bringt das viele Eltern in Bedrängnis. Besonders im Herbst und Winter spitzt sich das Problem zu: Dann trifft der ohnehin bestehende Personalmangel auf saisonale Erkältungswellen - und viele Erzieherinnen und Erzieher fallen krankheitsbedingt aus.

Auch Anton Fischer aus Düsseldorf kennt das Problem: Wenn sein Sohn Fred wegen Personalmangels vorübergehend nicht in die Kita darf, bedeutet das für ihn oder seine Frau: Kinderbetreuung statt Büro. Die Situation sei extrem belastend, so der Vater. Andere Eltern treffe es noch härter: "Ich kenne Beispiele von Eltern, die auf der Arbeit stark unter Druck stehen, weil sie so oft Reduzierungen haben, dass die Firmen sagen, das geht so nicht", sagt Fischer.

Wer Anspruch auf Notbetreuung hat

Ob ein Kita-Kind bei verringerten Kapazitäten betreut wird, hängt von den Regeln des jeweiligen Kita-Trägers ab. Einheitliche Vorgaben gibt es nicht. Zwar besteht bundesweit ein Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für jedes Kind ab dem ersten Geburtstag. Fehlt jedoch Personal, gerät dieses Recht mit anderen Vorschriften in Konflikt.

Leon Fried bei Volle Kanne

Kitaschließungen wegen Krankheiten sind für berufstätige Eltern eine Herausforderung. Welche Rechte haben sie gegenüber ihrem Arbeitgeber? Leon Fried, ZDF-Redaktion Recht und Justiz, im Talk.

28.11.2025 | 7:09 min

Zum sogenannten Betreuungsschlüssel gibt es Landesregelungen: Für eine bestimmte Zahl von zu betreuenden Kindern muss zwingend eine Mindestanzahl betreuender Fachkräfte vorgesehen sein. Ist das nicht möglich, muss die Kita in den Notbetrieb wechseln. Da es keine einheitliche gesetzliche Regelung gibt, obliegt es dann der Kita selbst zu bestimmen, nach welchen Kriterien die verbleibenden Betreuungsplätze verteilt werden.

Einige Einrichtungen bevorzugen Kinder Alleinerziehender oder Kinder von Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen, etwa im Gesundheitswesen oder bei der Feuerwehr. Andere Kitas behandeln alle Kinder gleich und bilden Notgruppen, die an unterschiedlichen Tagen betreut werden. Aus rechtlicher Sicht sind alle Modelle zulässig, solange sie auf nachvollziehbaren und diskriminierungsfreien Kriterien beruhen.

Kita

Krise in den Kindertagesstätten: In Berlin gibt es so viele freie Plätze, dass Kitas schließen. In Süddeutschland dagegen müssen Eltern immer mehr für einen Kitaplatz zahlen.

11.12.2025 | 2:35 min

Welche Rechte Eltern gegenüber ihrem Arbeitgeber haben

Grundsätzlich dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei weiterlaufender Lohnzahlung zu Hause bleiben, wenn sie kurzfristig und unverschuldet nicht zur Arbeit erscheinen können. Das gilt auch für Eltern während eines Kita-Ausfalls - allerdings nur für wenige Tage, meist zwischen einem und fünf. Viele Arbeitgeber schließen dieses Recht jedoch in Arbeits- oder Tarifverträgen aus, was gesetzlich erlaubt ist. In diesem Fall dürfen Eltern zwar zu Hause bleiben, verlieren aber den Anspruch auf Lohn.

Auch das sogenannte Kinderkrankengeld greift in diesem Fall nicht. Es wird nur gezahlt, wenn das Kind erkrankt und zu Hause gepflegt werden muss.

Rheinland-Pfalz, Mainz: Kinder haben ihre selbst gestalteten Leinenbeutel an ihr persönliches Fach in einer Kita in Mainz gehängt.

Durch Ausfälle bei der Kita-Betreuung geraten berufstätige Eltern oft unter Druck. Laut einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung berichteten 44 Prozent der Befragten im Herbst 2024 von zeitweisen Schließungen.

29.01.2025 | 0:22 min

Kita-Gebühren: Wann Eltern Geld zurückbekommen

In vielen Gemeinden beteiligen sich Eltern an den Kosten der Kinderbetreuung. Fällt die Kita zeitweise aus, stellt sich die Frage, ob Gebühren erstattet werden müssen. Entscheidend ist, ob es sich um eine öffentlich geförderte oder eine privat betriebene Einrichtung handelt.

Bei öffentlich geförderten Kitas - etwa städtische oder kirchliche Einrichtungen, die vom Staat finanziell unterstützt werden - waren die Gerichte bisher sehr deutlich: Bei kurzfristigen Schließungen besteht kein Anspruch auf Rückzahlung. Denn die Gebühren sind keine direkte Gegenleistung für die Betreuung an einem konkreten Tag. Es handelt sich vielmehr um eine Pauschale, häufig gestaffelt nach dem Einkommen der Eltern.

Jacken und Schuhe befinden sich in einer Garderobe in einer Kita in Dresden.

In vielen Bundesländern arbeiten in Kitas zunehmend Menschen ohne passende Ausbildung. Die Fachkräftequote sank besonders in Bremen, dem Saarland und Mecklenburg-Vorpommern.

30.09.2025 | 0:24 min

Anders ist die Lage bei privaten Kitas. Hier schließen Eltern und Einrichtung einen privatrechtlichen Vertrag, der Leistung und Gegenleistung bestimmt. Kann die Betreuung vorübergehend nicht angeboten werden, entfällt in der Regel auch die Pflicht zur Zahlung der Kita-Gebühren für diesen Zeitraum.

Leon Fried ist Reporter in der ZDF-Redaktion Recht und Justiz.

Familienreisen mit der Bahn
:Zugfahren mit Kindern: Clever sparen und entspannt reisen

Unterwegs mit Kindern im Zug: Preisvorteile nutzen, Sitzplätze sichern und die Fahrt angenehm gestalten - alle wichtigen Tipps für eine gut geplante und stressfreie Reise.
von Bonnie Kruse
mit Video3:08
Ein Mädchen sitzt während einer Bahnreise in einem Zugabteil am Tisch und malt.

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 28.11.2025 ab 09:05 Uhr.

Mehr zum Thema Eltern und Kinder

  1. Eine Mutter hilft ihren Kindern bei den Hausaufgaben.

    Streitthema Hausaufgaben:Wie Hausaufgaben weniger stressig werden

    von Lisa Brockschmidt
    mit Video3:26
  2. Kinder spielen mit weichen Würfeln.

    Tipps für Eltern und ihre Kinder:Indoor-Spielplatz: So wird Spielen sicherer

    von Helena Schwar
    mit Video1:51
  3. Mutter und Vater umarmen ihr Baby auf dem Sofa zu Hause.

    Für einen guten Start ins Familienleben:Wie "Frühe Hilfen" junge Eltern unterstützen können

    von Corinna Wirth
    mit Video3:10
  4. Vater und Sohn klatschen sich beim gemeinsamen Heimwerken in die Hände.

    Erziehungstrend Gentle Parenting:Was bedürfnisorientierte Erziehung ausmacht

    von Franziska Matthiessen
    mit Video8:30

Weitere Ratgeber-Themen

  1. Ein kranker Mann sitzt auf einem Sofa, ist in eine Decke eingewickelt und hält sich den Kopf, als hätte er Kopfschmerzen. In seiner Hand hält er ein Taschentuch. Neben seinem Kopf ist eine Grafik abgebildet.
    Grafiken

    Erkältung, Rücken, Psyche:Welche Krankheiten die meisten Fehltage verursachen

    von Luisa Billmayer
    mit Video1:08
  2. Ein beschlagenes Dachfenster innen zeigt Feuchtigkeitsprobleme und Kondenswasser.

    Feuchtigkeit und Schimmel vermeiden:Luftentfeuchter: Wann das Gerät in der Wohnung sinnvoll ist

    von Jesco Göbel
    mit Video5:51
  3. Ein Mann, der sich sichtbar nicht wohlfühlt, sitzt vor dem Laptop im Homeoffice.

    Arbeiten statt Auskurieren:Krank zur Arbeit? Warum das doppelt schadet

    von Bonnie Kruse
    mit Video8:22
  4. Eine Frau sitzt mit einer Decke um die Schultern auf einem Sofa und schaut auf ein Tablet, das vor ihr steht.

    Künstliche Intelligenz statt Arztbesuch:Können KI-Chatbots den Gang zum Arzt ersetzen?

    von Anja Braunwarth
    mit Video4:55