  3. Merkliste
  4. Suche
Ratgeber
Gesundheit

Krankenstand in Deutschland: Die häufigsten Ursachen für Fehltage

Grafiken

Erkältung, Rücken, Psyche:Welche Krankheiten die meisten Fehltage verursachen

von Luisa Billmayer

|

Husten, Schnupfen, Halsschmerzen - keine Diagnose wird in deutschen Praxen häufiger gestellt als Atemwegserkrankungen. Die meisten Fehltage entstehen aber durch andere Krankheiten.

Foto Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und Grafik Mensch und Kalenderblatt

Der BKK-Report zeigt auch für 2024 einen hohen Stand der durchschnittlichen Krankentage.

02.12.2025 | 1:08 min

Im Schnitt waren die Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr 22,3 Tage krankgeschrieben - also etwas mehr als drei Wochen. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Krankenstands seit 2014 mit Daten des Dachverbands der Betriebskrankenkassen (BKK).

So lange fallen Beschäftige aus

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Warum die Menschen in Deutschland seit 2022 länger krank sind

Von 2016 bis 2021 schwankten die Krankschreibungen um 18 Tage pro Jahr. Danach erhöhte sich das Niveau auf rund 22 Tage. Unterschiedliche Aspekte erklären diesen Sprung, wie die Einführung der elektronischen Krankschreibung und starke Grippe- und Erkältungswellen. "Wahrscheinlich spielt zudem eine Rolle, dass Beschäftigte durch die Corona-Pandemie stärker sensibilisiert sind und sich zur Vermeidung von Ansteckungen eher krankmelden", erklärt Matthias Richter, BKK-Referent für Gesundheitsberichterstattung.

Krankmeldungen: Was darf man tun?

Krankmeldungen: Welche Rechte und Pflichten gibt es?

11.10.2024 | 1:56 min

In die Statistik fließen nur Tage mit ärztlicher Krankschreibung ein, die tatsächlichen Ausfallzeiten dürften also noch höher liegen.

Die meisten Krankschreibungen dauern nur kurz:

So lange dauern Krankheitsfälle

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Das liegt auch daran, dass Atemwegserkrankungen mit 35,9 Prozent für die meisten Krankheitsfälle verantwortlich sind, ...

Welche Krankheiten am häufigsten sind

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

... aber mit nur 6,3 Tagen pro Fall schnell überstanden sind.

Wie lange Erkrankte ausfallen

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems verursachen die meisten Fehltage

Zu den insgesamt meisten Fehltagen führen Muskel-Skelett-Erkrankungen wie ein Bandscheibenvorfall oder andere Rückenprobleme. Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Beschäftige zeigt, dass diese Diagnosen die meisten Ausfälle verursacht - aufgrund von Häufigkeit (12,4 Prozent aller Krankschreibungen) und Dauer (18,6 Tage pro Krankschreibung).

Welche Diagnosen viele Fehltage verursachen

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Die BKK-Daten zeigen auch, dass jüngere Beschäftige insgesamt die meisten Tage wegen Atemwegserkrankungen krankgeschrieben sind. Ab 45 überwiegen Muskel-Skelett-Erkrankungen.

Ausfalltage nach Alter und Diagnose

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind erkennbar.

Wie Frauen und Männer betroffen sind

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Warum Frauen häufiger eine psychische Erkrankung attestiert wird als Männern

Mehrere Gründe tragen dazu bei, dass Frauen häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Laut Robert-Koch-Institut liegt das unter anderem an hormonellen Veränderungen, etwa während der Schwangerschaft oder nach der Geburt, sie erhöhen das Risiko für Depressionen.

Eine Person hält ein Smartphone in der Hand, auf dem eine Suchanfrage mit der Frage «Bin ich müde oder depressiv?» in einem KI-Chatfenster zu sehen ist.

Rund die Hälfte aller Menschen in Deutschland hat bereits online nach Informationen zu Depressionen gesucht. Vor allem KI und Social Media werden wegen der Anonymität genutzt.

25.11.2025 | 1:40 min

Frauen machen zudem häufiger Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugend sowie in intimen Beziehungen. Auch Geschlechterstereotype bei der Diagnose sind ein Problem. Bei gleichen Symptomen erhalten Frauen häufiger eine psychische Diagnose als Männer.

Redaktion: Kathrin Wolff

Über dieses Thema berichtete ZDFheute in dem Beitrag "BKK-Report: Auch 2024 viele Krankentage" am 2. Dezember um 10 Uhr.
Thema
Gesundheit

Mehr zum Thema Gesundheit in Deutschland

  1. Gestresste Frau hält sich die Ohren mit Kissen zu.

    Neue Studie der Techniker Krankenkasse:Warum sich Deutsche zunehmend gestresst fühlen

    von Alexander Eschment
    mit Video1:33
  2. Weinende Teenagerin im Bett (Symbolfoto)

    Depressionen und Social Media:"Vorsicht vor Angeboten, die schnelle Heilung versprechen"

    von Steffi Moritz-Möller
    mit Video3:59
  3. Krankenkassenbeiträge steigen

    Sparpaket reicht GVK nicht aus:Krankenkassen gehen von höheren Beiträgen aus

    mit Video1:34
  4. Volle Fußgängerzone in der Nähe der Kö in Düsseldorf

    Versorgung in Deutschland:Rund 72.000 Menschen ohne Krankenversicherung

    mit Video1:36

Weitere Ratgeber-Themen

  1. Eine Sprühflasche - davor eine Bürste, Zitrone und Pulver in einem Glasschälchen

    Herstellung, Anwendung und Risiken:Zitronensäure - So entkalken und reinigen Sie richtig

    von Helena Schwar
    mit Video5:59
  2. Simpel möblierter Wohnraum mit Essbereich, Couch, Sesseln und Fernseher
    FAQ

    Apartment, WG, möblierte Wohnung und Co.:Wohnen auf Zeit: Darauf sollten Sie achten

    von Thilo Hopert
    mit Video28:41
  3. Ein Mann, der sich sichtbar nicht wohlfühlt, sitzt vor dem Laptop im Homeoffice.

    Arbeiten statt Auskurieren:Krank zur Arbeit? Warum das doppelt schadet

    von Bonnie Kruse
    mit Video1:56
  4. Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
    FAQ

    Regeln für Arbeitnehmer:Krankmeldung: Das müssen Sie wissen

    von V. M. Rolke, L. Kress, C. Petereit
    mit Video1:56