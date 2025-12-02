Husten, Schnupfen, Halsschmerzen - keine Diagnose wird in deutschen Praxen häufiger gestellt als Atemwegserkrankungen. Die meisten Fehltage entstehen aber durch andere Krankheiten.

Der BKK-Report zeigt auch für 2024 einen hohen Stand der durchschnittlichen Krankentage. 02.12.2025 | 1:08 min

Im Schnitt waren die Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr 22,3 Tage krankgeschrieben - also etwas mehr als drei Wochen. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Krankenstands seit 2014 mit Daten des Dachverbands der Betriebskrankenkassen (BKK).

So lange fallen Beschäftige aus ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Warum die Menschen in Deutschland seit 2022 länger krank sind

Von 2016 bis 2021 schwankten die Krankschreibungen um 18 Tage pro Jahr. Danach erhöhte sich das Niveau auf rund 22 Tage. Unterschiedliche Aspekte erklären diesen Sprung, wie die Einführung der elektronischen Krankschreibung und starke Grippe- und Erkältungswellen. "Wahrscheinlich spielt zudem eine Rolle, dass Beschäftigte durch die Corona-Pandemie stärker sensibilisiert sind und sich zur Vermeidung von Ansteckungen eher krankmelden", erklärt Matthias Richter, BKK-Referent für Gesundheitsberichterstattung.

Krankmeldungen: Welche Rechte und Pflichten gibt es? 11.10.2024 | 1:56 min

In die Statistik fließen nur Tage mit ärztlicher Krankschreibung ein, die tatsächlichen Ausfallzeiten dürften also noch höher liegen.

Die meisten Krankschreibungen dauern nur kurz:

So lange dauern Krankheitsfälle ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Das liegt auch daran, dass Atemwegserkrankungen mit 35,9 Prozent für die meisten Krankheitsfälle verantwortlich sind, ...

Welche Krankheiten am häufigsten sind ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

... aber mit nur 6,3 Tagen pro Fall schnell überstanden sind.

Wie lange Erkrankte ausfallen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Zahlen zu Atemwegserkrankungen : Erkältung, Corona, RSV: So viele Menschen sind aktuell krank Der Hals kratzt, die Nase läuft - mit dem Herbst kommt die Erkältungssaison. Unsere Grafik zeigt, wie viele Menschen krank sind und wie akut die Lage derzeit ist. von Luisa Billmayer mit Video 1:12 Grafiken

Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems verursachen die meisten Fehltage

Zu den insgesamt meisten Fehltagen führen Muskel-Skelett-Erkrankungen wie ein Bandscheibenvorfall oder andere Rückenprobleme. Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Beschäftige zeigt, dass diese Diagnosen die meisten Ausfälle verursacht - aufgrund von Häufigkeit (12,4 Prozent aller Krankschreibungen) und Dauer (18,6 Tage pro Krankschreibung).

Welche Diagnosen viele Fehltage verursachen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die BKK-Daten zeigen auch, dass jüngere Beschäftige insgesamt die meisten Tage wegen Atemwegserkrankungen krankgeschrieben sind. Ab 45 überwiegen Muskel-Skelett-Erkrankungen.

Ausfalltage nach Alter und Diagnose ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind erkennbar.

Wie Frauen und Männer betroffen sind ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Warum Frauen häufiger eine psychische Erkrankung attestiert wird als Männern

Mehrere Gründe tragen dazu bei, dass Frauen häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Laut Robert-Koch-Institut liegt das unter anderem an hormonellen Veränderungen, etwa während der Schwangerschaft oder nach der Geburt, sie erhöhen das Risiko für Depressionen.

Rund die Hälfte aller Menschen in Deutschland hat bereits online nach Informationen zu Depressionen gesucht. Vor allem KI und Social Media werden wegen der Anonymität genutzt. 25.11.2025 | 1:40 min

Frauen machen zudem häufiger Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugend sowie in intimen Beziehungen. Auch Geschlechterstereotype bei der Diagnose sind ein Problem. Bei gleichen Symptomen erhalten Frauen häufiger eine psychische Diagnose als Männer.

Atmungssystem 12.11.2025 | 1:12 min Typische Wintererkrankungen wie die Grippe und Erkältungen fallen in diese Kategorie. Ebenso zählen dazu chronische Erkrankungen der Atemwege. Muskel-Skelett-System Erkrankungen der Wirbelsäule - zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall - zählen zu Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems. Auch Probleme mit Muskeln und Sehnen fallen in diese Diagnosegruppe. Infektionen Zu Infektionen zählen Darminfekte sowie sexuell übertragbare Krankheiten wie HIV oder Chlamydien. Verdauungssystem In diese Gruppe fallen Erkrankungen im Mund oder Magen. Auch Blinddarmentzündungen und Karies zählen zu dieser Kategorie. Verletzungen und Vergiftungen Verletzungen von Kopf, Armen oder Beinen gehören zu dieser Diagnosegruppe. Verbrennungen und Vergiftungen durch Drogen zählen ebenfalls dazu. Psychische Störungen In diese Kategorie fallen zum Beispiel Depressionen und Essstörungen. Aber auch Alzheimer zählt zur Diagnosegruppe psychische Störungen.



Quelle: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information

Redaktion: Kathrin Wolff