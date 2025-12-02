Erkältung, Rücken, Psyche:Welche Krankheiten die meisten Fehltage verursachen
von Luisa Billmayer
Husten, Schnupfen, Halsschmerzen - keine Diagnose wird in deutschen Praxen häufiger gestellt als Atemwegserkrankungen. Die meisten Fehltage entstehen aber durch andere Krankheiten.
Im Schnitt waren die Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr 22,3 Tage krankgeschrieben - also etwas mehr als drei Wochen. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Krankenstands seit 2014 mit Daten des Dachverbands der Betriebskrankenkassen (BKK).
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Warum die Menschen in Deutschland seit 2022 länger krank sind
Von 2016 bis 2021 schwankten die Krankschreibungen um 18 Tage pro Jahr. Danach erhöhte sich das Niveau auf rund 22 Tage. Unterschiedliche Aspekte erklären diesen Sprung, wie die Einführung der elektronischen Krankschreibung und starke Grippe- und Erkältungswellen. "Wahrscheinlich spielt zudem eine Rolle, dass Beschäftigte durch die Corona-Pandemie stärker sensibilisiert sind und sich zur Vermeidung von Ansteckungen eher krankmelden", erklärt Matthias Richter, BKK-Referent für Gesundheitsberichterstattung.
In die Statistik fließen nur Tage mit ärztlicher Krankschreibung ein, die tatsächlichen Ausfallzeiten dürften also noch höher liegen.
Die meisten Krankschreibungen dauern nur kurz:
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Das liegt auch daran, dass Atemwegserkrankungen mit 35,9 Prozent für die meisten Krankheitsfälle verantwortlich sind, ...
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
... aber mit nur 6,3 Tagen pro Fall schnell überstanden sind.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems verursachen die meisten Fehltage
Zu den insgesamt meisten Fehltagen führen Muskel-Skelett-Erkrankungen wie ein Bandscheibenvorfall oder andere Rückenprobleme. Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Beschäftige zeigt, dass diese Diagnosen die meisten Ausfälle verursacht - aufgrund von Häufigkeit (12,4 Prozent aller Krankschreibungen) und Dauer (18,6 Tage pro Krankschreibung).
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Die BKK-Daten zeigen auch, dass jüngere Beschäftige insgesamt die meisten Tage wegen Atemwegserkrankungen krankgeschrieben sind. Ab 45 überwiegen Muskel-Skelett-Erkrankungen.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind erkennbar.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Warum Frauen häufiger eine psychische Erkrankung attestiert wird als Männern
Mehrere Gründe tragen dazu bei, dass Frauen häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Laut Robert-Koch-Institut liegt das unter anderem an hormonellen Veränderungen, etwa während der Schwangerschaft oder nach der Geburt, sie erhöhen das Risiko für Depressionen.
Frauen machen zudem häufiger Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugend sowie in intimen Beziehungen. Auch Geschlechterstereotype bei der Diagnose sind ein Problem. Bei gleichen Symptomen erhalten Frauen häufiger eine psychische Diagnose als Männer.
Redaktion: Kathrin Wolff
Mehr zum Thema Gesundheit in Deutschland
Neue Studie der Techniker Krankenkasse:Warum sich Deutsche zunehmend gestresst fühlenvon Alexander Eschmentmit Video1:33
Depressionen und Social Media:"Vorsicht vor Angeboten, die schnelle Heilung versprechen"von Steffi Moritz-Möllermit Video3:59
Sparpaket reicht GVK nicht aus:Krankenkassen gehen von höheren Beiträgen ausmit Video1:34
Versorgung in Deutschland:Rund 72.000 Menschen ohne Krankenversicherungmit Video1:36
Weitere Ratgeber-Themen
Herstellung, Anwendung und Risiken:Zitronensäure - So entkalken und reinigen Sie richtigvon Helena Schwarmit Video5:59
- FAQ
Apartment, WG, möblierte Wohnung und Co.:Wohnen auf Zeit: Darauf sollten Sie achtenvon Thilo Hopertmit Video28:41
Arbeiten statt Auskurieren:Krank zur Arbeit? Warum das doppelt schadetvon Bonnie Krusemit Video1:56
- FAQ
Regeln für Arbeitnehmer:Krankmeldung: Das müssen Sie wissenvon V. M. Rolke, L. Kress, C. Petereitmit Video1:56