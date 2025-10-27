Apartment, WG, möblierte Wohnung und Co.:Wohnen auf Zeit: Darauf sollten Sie achten
von Thilo Hopert
Zwischenmiete, Hotel oder Serviced Apartment? Für Wohnen auf Zeit gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie Mietrecht und Steuer bei befristetem Wohnen geregelt sind.
Wer beruflich für längere Zeit in eine andere Stadt muss, steht vor der Frage: Hotel oder möblierte Wohnung? Angebote für Wohnen auf Zeit gibt es reichlich - gerade in Großstädten. Wibke Werner vom Berliner Mieterverein gibt einen Überblick, welche Wohnformen es gibt.
Welche Wohnformen gibt es bei befristeter Miete?
Bei einem Zeitmietvertrag ist das Mietverhältnis befristet. Das heißt, im Vertrag ist Mietbeginn und -ende bereits mit Datum festgelegt. Für die wirksame Befristung braucht es jedoch einen Grund, zum Beispiel einen absehbaren Eigenbedarf.
Auch bei der Kurzzeitmiete stehen Beginn und Ende fest. Der Zeitraum beträgt jedoch maximal sechs Monate.
Die Angebote für Wohnungen und Zimmer reichen von klassischen WG-Zimmern ohne eigenes Bad und Küche bis zu vollständig möblierten Apartments. Dafür werden meist Möblierungszuschläge erhoben.
Serviced Apartments oder Boarding Houses ähneln Hotels und gelten als sogenannte Beherbergungsstätten. Sie bieten meist zusätzliche Leistungen wie Concierge, Wäscheservice oder Fitnessraum.
Welchen Schutz gibt es bei befristeten Mietverhältnissen?
Bei Zeitmietverträgen gilt grundsätzlich der allgemeine Mieterschutz. Ist die Zeit jedoch auf sechs Monate oder weniger befristet, greifen die Regelungen der Kurzzeitvermietung. Auf solche Mietverhältnisse finde der normale Mieterschutz keine Anwendung, so Werner. "Das heißt, Mietpreisbremse, Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete und der Mieterschutz bei Beendigung des Mietverhältnisses gelten nicht."
Geregelt wird die Kurzzeitmiete über das Bürgerliche Gesetzbuch (§549 Abs. 2). Laut Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund seien hier Ferien- oder Montagezimmer gemeint, "also Angebote, bei denen der Mieter nur kurzfristig mieten will".
Befristete Verträge enden automatisch zum vereinbarten Datum. Soll der Mietvertrag verlängert werden, braucht es eine neue Vereinbarung. Bei Kurzzeitangeboten sind diese jedoch oft ausdrücklich ausgeschlossen.
Bei möblierten Wohnungen oder Zimmern gilt laut Hartmann ebenfalls die Mietpreisbremse - es sei denn, es handelt sich um eine Kurzzeitvermietung oder ein möbliertes Zimmer im Haushalt des Vermieters. Vermieter dürfen einen Möblierungszuschlag verlangen, müssen diesen aber nicht gesondert im Mietvertrag ausweisen.
Mieter bräuchten diese Information aber, um die Mietpreisbremse geltend zu machen. Sie seien auf Zuarbeit des Vermieters angewiesen, das komme laut Hartmann in der Praxis jedoch selten vor. Dann bleibe nur noch, den Vermieter auf Auskunft zu verklagen.
Wie ist die Meldepflicht bei befristetem Wohnen?
Wer eine Wohnung neu bezieht, muss sich innerhalb von zwei Wochen bei der zuständigen Meldebehörde anmelden. Dafür ist die Wohnungsgeberbestätigung erforderlich, die es beim Vermieter gibt.
In Beherbergungsstätten wie Serviced Apartments oder Boarding Houses läuft die Meldung über die jeweilige Einrichtung. Gäste müssen einen Meldeschein ausfüllen. Das gilt seit Anfang 2025 nur noch für Gäste ohne deutsche Staatsangehörigkeit.
Wer länger als sechs Monate in einer Beherbergungsstätte wohnt, unterliegt der Meldepflicht. Für Menschen, die nicht in einer anderen Wohnung in Deutschland gemeldet sind, gilt diese bereits ab drei Monaten.
Welche Vorteile hat ein Zweitwohnsitz?
Wer beruflich einen Zweitwohnsitz braucht, kann unter bestimmten Voraussetzungen die Aufwendungen dafür von der Steuer absetzen. Bei dieser sogenannten doppelten Haushaltsführung muss beispielsweise der Hauptwohnsitz tatsächlich den Lebensmittelpunkt darstellen und die Fahrtzeit von dort bis zum Arbeitsort mehr als eine Stunde betragen. Dafür muss die Fahrtzeit von der Zweitwohnung zum Arbeitsort unter einer Stunde liegen.
Steffen Gall vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe betont: "Grundsätzlich gilt: Auf die Art der Zweitwohnung kommt es nicht an. Es gilt jede Unterkunft, in der übernachtet werden kann." Daher gelte die doppelte Haushaltsführung auch für Wohnen in einer Beherbergungsstätte wie Hotel, Boarding House oder Serviced Apartments.
