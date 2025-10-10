  3. Merkliste
  4. Suche
Ratgeber

Betriebssysteme im Überblick: Alternativen zu Windows

Betriebssystem Linux, BSD, macOS:Diese Windows-Alternativen gibt es

von Thilo Hopert
|

Microsoft Windows ist der Standard bei Betriebssystemen, aber längst nicht alternativlos. Das nahende Ende von Windows 10 ist die Gelegenheit, auf andere Systeme zu blicken.

Hand eines Mannes tippt auf Laptop-Tastatur.

Welche Windows-Alternativen gibt es für PC-Nutzer? Ein Überblick der verschiedenen Betriebssysteme sowie deren Vor- und Nachteile.

Quelle: imago/Westend61

Weltweit läuft die Mehrheit aller PCs mit Windows - gleichzeitig gewinnen Alternativen zunehmend an Bedeutung. Ein Umstieg auf ein anderes Betriebssystem erscheint zunächst aufwendig, kann sich mit guter Vorbereitung jedoch lohnen. Doch welche Windows-Alternativen gibt es eigentlich?

Microsoft hat bekannt gegeben, den kostenlosen Support für Windows 10 für Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) um ein Jahr zu verlängern. Hintergrund ist eine Beschwerde der Verbraucherschutzorganisation Euroconsumer.

Das sogenannte ESU-Programm läuft bis zum 13. Oktober 2026. Eine Registrierung ist jederzeit bis zum Ende des Programms möglich.

Herangezoomtes Bild einer Computertastatur mit Fokus auf Taste "UPDATE"

Microsoft verlängert die Sicherheitsupdates für Windows 10 um ein Jahr - als Reaktion auf Kritik von Verbraucherschützern. Nutzerinnen und Nutzer erhalten damit länger Sicherheitsupdates.

08.10.2025 | 2:35 min

Linux - gut nutzbare Windows-Alternative

Die wohl bekannteste Alternative zu Windows ist Linux. Das Betriebssystem ist frei und quelloffen (Open Source). Das bedeutet: Jeder kann an der Software arbeiten und neue Programme oder Funktionen integrieren. Für den Umstieg von Windows gilt: "Ein alter Windows-10-PC ist für Linux immer geeignet", sagt Peter Siering, leitender Redakteur im Ressort Systeme und Sicherheit beim Computermagazin c’t.

Linux kristallisiert sich für ältere PCs und Laptops als gute Alternative heraus, wenn man kein neues Gerät kaufen kann oder will. Je älter der PC, umso besser laufe Linux, denn bei neueren Geräten fehlten oft Treiber.

Die Entwicklung von offenen Systemen wie Linux ist anders organisiert als die kommerzielle Entwicklung von Betriebssystemen von großen Tech-Unternehmen. In Linux etwa investieren viele Menschen ehrenamtlich Zeit, um das System weiterzuentwickeln.
Peter Siering empfiehlt daher, sich dessen bewusst zu sein und zu überlegen, ob man etwas zurückgeben kann. Das kann zum Beispiel das Engagement in Foren sein. Wenn man sich etwas Know-how erarbeitet hat, kann man so anderen weiterhelfen. Viele Projekte bieten auch eine Spendenmöglichkeit an, um die ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen.

xy

Seit der Machtübernahme von Trump wird die Abhängigkeit von Google, Microsoft oder Amazon oft kritisch gesehen. Alternativen bieten eigene Rechenzentren, wie das der Stadt München.

03.07.2025 | 1:41 min

BSD - Open-Source-System für Technik-Profis

Ebenfalls ein Open-Source-System ist BSD (Berkeley Software Distribution). Ursprünglich von der Universität von Kalifornien in Berkeley entwickelt, wird es heute offen weiterentwickelt.

Siering empfiehlt BSD jedoch nicht für Normalnutzer: "Es richtet sich an ein technisches Publikum und ist nicht für Menschen entwickelt, die jetzt von Windows 10 umsteigen."

Hamburg: Die Computer der Zukunft

"Quantencomputer können um ein Vielfaches mehr rechnen als herkömmliche Computer", berichtet ZDF-Reporter Sven Rieken aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Hamburg.

19.09.2025 | 8:53 min

Cloudbasierte Systeme und macOS - zwei besondere Alternativen

Eine weitere Windows-Alternative sind cloudbasierte Betriebssysteme. Diese laufen über einen Server in der Cloud und sind nicht lokal installiert. Ein bekanntes Beispiel ist ChromeOS von Google. Voraussetzung ist eine stabile Internetverbindung. "Cloudbasierte Systeme können eine tolle Sache sein", sagt Siering. Allerdings: "Wenn ich keine Daten abgeben will, sind cloudbasierte Systeme keine Alternative", ergänzt der Experte.

Auch ein Wechsel zu macOS, dem Betriebssystem von Apple, ist möglich. Allerdings ist dieser Schritt mit höheren Kosten verbunden. Wenn Geld keine Rolle spiele, sei es jedoch eine gute Wahl. Der Umstieg gehe problemlos.

Vier neue Apple iPhone Air werden vor einer weißen Lenwand präsentiert. Im Hintergrund ist das Apple-Logo zu sehen.

In Sachen künstliche Intelligenz befindet sich das Technologieunternehmen Apple noch in der Findungsphase. Die Konkurrenz hingegen ist schon deutlich weiter.

10.09.2025 | 2:04 min

Linux Mint - Für Einsteiger geeignet und leicht auszuprobieren

Wer von Windows auf Linux umsteigen möchte, findet mit Linux Mint eine einsteigerfreundliche Variante, Distribution genannt. So wird das Gesamtpaket bestehend aus einem Linux-basierten Kern sowie einer Sammlung von Software, Tools und Benutzeroberflächen bezeichnet.

Bei Linux empfehlen wir Linux Mint. Es ist so gestaltet, dass sich Windows-Nutzer gut zurechtfinden.

Peter Siering, Leitender Redakteur beim Fachmagazin c’t

Bei vielen Dingen lasse sich Linux Mint gedankenlos bedienen. Siering rät dennoch, etwas Zeit einzuplanen, um sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Zum Beispiel bei Libre Office, der Alternative zu Microsoft Office. Denn Letzteres läuft unter Linux nicht. Hier müsse man etwas Zeit investieren, um sich einzufinden, sagt Siering.

Linux-Distributionen haben einen weiteren Vorteil: Die meisten kann man direkt über einen USB-Stick testen, ohne eine Installation. "So kann man erstmal ausprobieren, wie sich das System anfühlt. Dabei findet man auch raus, ob Drucker, Soundkarte und so weiter funktionieren", erklärt Siering.

Ein Modul des ersten europäischen Supercomputers der Exascale-Klasse. Mit JUPITER nimmt der erste europäische Supercomputer der Exascale-Klasse seinen Betrieb auf. JUPITER zählt aktuell zu den vier leistungsfähigsten Systemen weltweit. Am Forschungszentrum Jülich soll damit ein neues Kapitel für Höchstleistungsrechnen und Künstliche Intelligenz in Deutschland und Europa aufgeschlagen werden.

In Jülich steht "Jupiter", Europas schnellster Supercomputer. Er soll Fortschritte in der Klimaforschung ermöglichen und Deutschland bei KI nach vorn bringen.

05.09.2025 | 1:32 min

So installiert man Linux auf seinem PC

Um Linux auf Ihrem PC zu installieren, benötigen Sie ein externes Speichermedium - ein USB-Stick eignet sich dafür am besten. Diesen USB-Stick müssen Sie jedoch vorher vorbereiten. So geht’s:

Trotz regulärem Support-Ende
:Windows 10: So bekommen Sie weiterhin Updates

Microsoft stellt ab dem 14. Oktober den regulären Support für Windows 10 ein. Doch der Bezug von kostenlosen Sicherheits-Updates ist weiter möglich. Was dafür zu tun ist.
von Sabine Meuter
USA, Redmond: Microsoft Executive Vice President Terry Myerson präsentiert im Januar 2015 das damals noch taufrische Windows 10.
mit Video
Quelle: dpa-Custom Content

Mehr zum Thema Computer und Apps

  1. Ein LAN-Kabel steckt an der Rückseite eines WLAN-Routers im DSL-Steckplatz.

    WLAN-Empfang verbessern:So richten Sie Ihr WLAN optimal ein

    von Sven Scheffler
  2. Ein Mädchen sitzt im Dunkeln und stützt ihr Gesicht auf ihre Hand. Dabei schaut sie traurig auf ihr Handy-Display.

    Dark Patterns bei Social Media:Kinder im Bann der Apps: Was dagegen hilft

    von Clara Nigratschka
    mit Video
  3. Nachricht mit einem Herz auf einem Smartphone, das von einem Mann gehalten wird

    Chatbots als virtuelle Partner:Wie KI-Apps emotionale Nähe schaffen

    von Julia Ludolf
    mit Video
  4. Auf dem Bildschirm eines Smartphones sieht man das Logo der Messenger-Dienste Whatsapp, Telegram und Threema.

    Signal, Threema und Co.:Messenger: Was bieten WhatsApp-Alternativen?

    von Cornelia Petereit
    mit Video

Weitere Ratgeber-Themen

  1. Mann hält eine Bankkarte über einer Laptop-Tastatur.

    Instant-Payments im Euro-Raum:Echtzeit-Überweisung: Diese Regelungen gelten

    von Cornelia Petereit
    mit Video
  2. Hände eines Mannes auf einem Fahrradlenker

    Ergonomisch auf dem Fahrrad:So sitzen Sie schmerzfrei im Fahrradsattel

    von Susann Knakowske
    mit Video
  3. Ein Mann mit schwarzen Handschuhen versucht, ein Fenster mit einer Brechstange aufzustemmen.

    Stiftung Warentest hat geprüft:Welche Fensterriegel und Kameras sichern gut?

    von Gereon Helmes
    mit Video
  4. Mann mit einem Kopfhörer entspannt.

    Hörschäden vermeiden:Kopfhörer ohne Gesundheitsrisiko nutzen

    von Markus Böhle
    mit Video