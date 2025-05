Was bieten die Messenger-Alternativen zu WhatsApp und wie gut ist der Datenschutz der Apps?

Mark Zuckerbergs Unternehmen Meta steht in den USA vor Gericht. Vorwurf: Der damalige Facebook-Konzern soll die Konkurrenten Instagram und Whatsapp überteuert aufgekauft haben.

Telegram

Mit rund 900 Millionen monatlich aktiven Usern (2024) gehört Telegram zu den beliebtesten Apps. Seit 2013 am Start, ist der Messenger durch die Vermarktung als vermeintlich sicherer Messenger-Dienst bekannt geworden. Wegen seiner Nutzung durch kriminelle oder extremistische User wird Telegram kritisch gesehen. IT-Redakteur Tremmel bemängelt vor allem die fehlende automatische und standardmäßige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Signal

Signal schütze auch Metadaten vergleichsweise gut, sodass selbst der Betreiber nicht einsehen kann "mit wem ich schreibe, in welchen Chatgruppen ich Mitglied bin oder wie häufig ich Nachrichten versende", so Tremmel.

Threema

Die von etwa neun Millionen privaten Usern (2024) genutzte App Threema ist eine der wenigen kostenpflichtigen Messenger-Apps. Die Betreiber des auf Android und iOS verfügbaren Dienstes sitzen in der Schweiz . Sämtliche persönliche Angaben bei dem 2012 entwickelten Messenger sind optional, die Registrierung erfolgt über eine zufällig generierte ID. Telefonnummer oder Mailadresse können freiwillig angegeben werden. Zu beachten ist: Wenn man ausschließlich die ID nutzt, sind die Kontakte weg, sollte der Dienst einmal nicht mehr verfügbar sein.

IT-Redakteur Tremmel bemängelt auch die wenig fortschrittliche Form der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Tremmel weiß, dass sich User weitreichende Verschlüsselungen wünschen. Reine Datenschutzerklärungen hingegen seien rechtliche Zusicherungen, an die man glauben müsse.

Darauf will ich mich nicht verlassen. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung soll mich schützen.

Messenger sind ausgesprochen beliebt. Doch die Nutzer suchen sichere Alternativen zu WhatsApp. Wie sicher sind Telegram, Threema, Signal und Co. in Sachen Datenschutz?

Offene Messenger

Offene Messenger funktionieren ähnlich wie E-Mail-Dienste. So können auch Nutzer unterschiedlicher Systeme miteinander kommunizieren und sind nicht auf den gleichen Anbieter festgelegt. Voraussetzung ist nur, dass die Messenger mit dem gleichen Protokoll arbeiten.

Laut Tremmel liegt ein Vorteil darin, dass Nutzer frei in der Wahl von Chat-Anbieter und Chat-App sind. "Ich kann mit meiner favorisierten App schreiben, was der Empfänger nutzt, ist egal", so Tremmel.