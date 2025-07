KI-Training: Wann Onlinedienste Privatdaten verwerten dürfen

Wer eine Datei mit großem Datenvolumen versenden möchte, stößt bei vielen E-Mail-Diensten schnell an Grenzen. Weil Provider oft nur Anhänge von rund 20 Megabyte erlauben, greifen viele Internetnutzer auf Dienste wie WeTransfer zurück. Dort lassen sich größere Dateien hochladen und per Link mit einem oder mehreren Empfängern teilen.

Was das Urheberrecht zum KI-Training mit Nutzerdaten sagt

Warum die Nutzung von Kunden-Daten trotzdem möglich sein könnte

Gerichtlich geklärt ist das aber weder in Deutschland noch in anderen EU-Ländern, wie zum Beispiel in den Niederlanden, deren urheberrechtliche Vorschriften für WeTransfer gelten. Offen ist auch, auf welchem Weg der Verwendung eigener Inhalte im Rahmen des Text- und Data-Minings widersprochen werden kann. Dieses Recht zum sogenannten Opt-out räume das Gesetz den Urhebern nämlich ein, so Käde.