Palantir: Polizisten fordern Einsatz umstrittener KI-Software

Kaum ein Unternehmen ist so umstritten wie das US-Tech-Startup Palantir. Vor allem Sicherheitsbehörden gehören zu den Kunden. Palantir drängt auch auf den deutschen Markt und kooperiert mit Polizeibehörden in mehreren Bundesländern.

Wie nutzt die Polizei Palantir-Software?

Datensätze aus unterschiedlichen Quellen, von Telefonnummern über Geodaten bis zu Ermittlungsakten und Internetfunden, können eingepflegt und in Netzwerken dargestellt werden. Je mehr Daten man miteinander verknüpft, desto mächtiger wird das Tool.

Polizisten können etwa die Analyse großer Datenmengen an die Software geben, um Muster und Zusammenhänge zu erkennen. Früher mussten sie diese Informationen aufwändig aus verschiedenen Datenbanken zusammensuchen oder Aktenberge durchforsten.

Warum fürchten Skeptiker eine "Superdatenbank" der Polizei?

Wenn im Rahmen einer Terrorermittlung alle Kennzeichen in einer Straße erfasst werden, dann wäre es problematisch, diese Daten für eine separate Ermittlung zu Autodiebstählen zu nutzen, obwohl beide in der Palantir-Software nur einen Mausklick entfernt sind. Jede eingepflegte Information muss genau verortet werden: für welchen Zweck und von wem sie genutzt werden darf.

Das kann zu Missbrauch oder einer Ausweitung der Befugnisse einladen. Kritiker wie der Kriminologie-Professor Martin Thüne fürchten Eingriffe in die Rechte der Bürger:

"Um das zu verhindern ist die Zusammenführung von bestimmten Daten sogar gesetzlich untersagt. Davon kann es in begründeten Fällen Ausnahmen geben, aber es muss sich dann eben um besondere Ausnahmen handeln und nicht um Regelverfahren", sagt Thüne zu ZDFheute.

Wo in Deutschland kommt die Palantir-Software zum Einsatz?

