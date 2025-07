Fake-KI-Umfragen: Rassismus zwischen Koch-Reels und Katzenvideos

Eine blonde Frau spricht in einer Fußgängerzone in das Mikrofon eines Mannes: "Meine Tochter ist acht. Sie bekommt jeden Tag Schweinefleisch - damit sie mit 14 nicht heiraten muss." Dann erzählt eine ältere Dame, dass sie nur noch mit Kopftuch zum Bäcker geht, weil sie sonst ständig nach ihrem Ausweis gefragt würde. Zum Abschluss erklärt ein Polizist auf die Frage, ob er sich in Deutschland sicher fühle mit den Worten: "Ich versuche in der Öffentlichkeit kein Deutsch zu sprechen."