Europa will beim Thema Künstliche Intelligenz aufholen - und fördert deshalb den Bau mehrerer KI-Gigafabriken. (Symbolbild)

KI-Gigafactories: Was plant die EU?

Die Planung der EU sieht vor, bis zu fünf KI-Gigafactories in Europa entstehen zu lassen. Sie fördert die geschätzten Kosten von etwa drei bis fünf Milliarden Euro mit bis zu 35 Prozent. Die ersten KI-Gigafabriken sollen ab 2026 in Betrieb gehen.

Was ist überhaupt eine KI-Gigafabrik?

Wie kann Europa bei Künstlicher Intelligenz wettbewerbsfähig bleiben? Darüber diskutierten Regierungschefs, Experten und die KI-Branche im Februar in Paris.

"Diese Rechenleistungen sind notwendig, damit Künstliche Intelligenz Prozesse umfassend automatisieren oder komplexe Fragen in Sekundenschnelle beantworten kann", sagt Vera Demary vom Institut der Deutschen Wirtschaft.

In Europa gibt es zwar schon KI-Fabriken - aber mit den Gigafabriken entstünde eine neue Dimension, glaubt Demary: "Die geplanten KI-Gigafabriken gehen noch einen Schritt weiter: Sie sind viermal so groß und ermöglichen dadurch noch leistungsfähigere Berechnungen."

Warum will die EU diese Fabriken?

Die EU verfolgt mehrere strategische Ziele. So will man etwa die digitale Souveränität stärken, aber vor allem auch den Rückstand bei der Entwicklung von KI-Technologie aufholen. 70 Prozent aller KI-Modelle kamen in den vergangenen acht Jahren aus den USA und 15 Prozent aus China, sagt die Bertelsmann-Stiftung.