US-Exporthürden: Nvidia warnt vor KI-Vormachtstellung Chinas

Der Chipkonzern Nvidia warnt, dass US-Exporthürden für KI-Technik die Führung chinesischer Anbieter in dem Zukunftsmarkt zur Folge haben könnten. "Die Plattform, die in China gewinnt, kommt in die Position, global führend zu sein", sagte Nvidia-Chef Jensen Huang. Heute sei der chinesische Markt durch die Ausfuhrbeschränkungen aber faktisch verschlossen für die US-Industrie, kritisierte er.