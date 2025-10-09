Ab sofort müssen Überweisungen im Euro-Raum in Echtzeit ermöglicht werden. Was die "Instant-Payments" kosten, welche Risiken sie haben können und welche Neu-Regelung es noch gibt.

Eine Echtzeit-Überweisung zu tätigen und zu empfangen, muss ab Oktober 2025 im Euro-Raum verpflichtend möglich sein. Zudem ist bei SEPA-Überweisungen der Abgleich des Empfängers nun Pflicht. Quelle: imago/Westend61

Vorbei die Zeiten, in denen Überweisungen erst am nächsten Bankarbeitstag auf dem Konto waren. An Wochenenden konnte das bis zu 72 Stunden dauern. Seit dem 9. Januar muss die Möglichkeit des Empfangs von Echtzeit-Überweisungen in Euro flächendeckend verpflichtend angeboten werden. Ab dem 9. Oktober startet die zweite Phase der Umstellung: Auch das Senden muss jetzt in Echtzeit passieren. Dadurch können sowohl Empfänger als auch Absender direkt sehen, ob die Transaktion durchgeführt wurde oder nicht.

David Riechmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen erklärt die Vor- und Nachteile der sogenannten "Instant-Payments".

Europäische Banken wollen das Zahlungssystem Wero weiter ausbauen. Bisher ist es wenig bekannt, soll aber eine Alternative zu Paypal bieten. Ob es sich durchsetzt, ist noch unklar. 06.09.2025 | 1:39 min

Was ist eine Echtzeit-Überweisung?

Unabhängig von Wochentag oder Uhrzeit werden an 365 Tagen im Jahr Geldsendungen innerhalb der EU direkt gutgeschrieben. Sowohl Empfänger als auch Sender bekommen innerhalb weniger Sekunden Nachricht, ob der überwiesene Betrag angekommen ist. Das gilt allerdings nur für Euro-Überweisungen, in anderen Währungen wird Echtzeit erst ab 2027 möglich.

Die Vielfalt an Zahlungsmöglichkeiten ist groß. Welche gibt es? Was muss man dazu wissen? Wie zahlt man am besten im Ausland? 08.10.2024 | 11:20 min

Die Kosten einer Echtzeit-Überweisung

Echtzeit-Überweisungen dürfen nicht teurer sein als herkömmliche Überweisungen. Kostenfrei müssen sie aber auch nicht sein, so Riechmann.

Man darf für Echtzeit-Überweisung nur Gebühren nehmen, wenn auch für die SEPA-Überweisung Gebühren verlangt werden. „ David Riechmann, Finanzexperte

Riechmann rät, die nächste Gebührenerhöhung der Hausbank zu beachten. Darüber könnten die Kosten für Echtzeit-Überweisungen wieder reingeholt werden. Vereinzelt könne aber auch die gebührenfreie SEPA-Überweisung wieder kostenpflichtig werden und damit auch das Instant-Payment. Überweisungsgebühren variieren je nach Geldinstitut oder Tarif, hängen aber auch davon ab, ob es sich um ein Privat- oder Geschäftskundenkonto handelt.

Als europäische Alternative zum internationalen Zahlungssystem Paypal wurde im Juli 2024 Wero eingeführt. Zunächst wird Wero nur bei ausgewählten Banken nutzbar sein. 26.11.2024 | 1:53 min

Finanz-Begriffe und Abkürzungen erklärt Instant-Payment ist der englische Begriff für "Echtzeit-Überweisung".



SEPA: Single Euro Payments Area, zu Deutsch: einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum



IBAN: International Bank Account Number, zu Deutsch: internationale Kontonummer (in Deutschland 22 Stellen)



BIC: Bank/Business Identifier Code, zu Deutsch: international standardisierte Bankleitzahl (acht bis elf Stellen)



PIN: Personal Identification Number, zu Deutsch: persönliche Identifikationsnummer (Passwort, das fast immer nur aus Ziffern besteht)



TAN: Transaktionsnummer, ein Einmalkennwort, das meistens aus sechs Dezimalziffern besteht und üblicherweise beim Online-Banking verwendet wird



Wero: Zusammensetzung aus "We" (= wir) und "Euro", europäisches Zahlungssystem, das den Zahlungsdienst "Giropay" ablöst

Sicherheit bei Echtzeit-Überweisungen

Überweisungen seien nie ganz ohne Risiko, so Verbraucherschützer Riechmann. Bei Echtzeit-Überweisungen stelle die Schnelligkeit aber eine erhöhte Gefahr dar.

Alle Sicherheitsprozesse, sei es der IBAN-Abgleich mit dem Empfängernamen oder die Geldwäscheüberprüfung, müssen ablaufen, und zwar in zehn Sekunden. „ David Riechmann, Verbraucherzentrale NRW

Bei dem bislang üblichen SEPA-Verfahren haben Geldinstitute mehr Zeit für diese Sicherheitschecks.

Ob Bargeld noch zeitgemäß ist oder der digitale Euro die Zukunft ist - auf Basis von 13 Fragen gehen wir der Debatte nach: Brauchen wir Bargeld weiterhin oder ist ein Abschied längst überfällig? 24.07.2024 | 34:57 min

Ein weiteres Risiko ist das fehlende Käuferschutzprogramm. Anders als bei Bezahldiensten gibt es das bei Überweisungen der Geldinstitute nicht. Grundsätzlich sei es schon bei klassischen Überweisungen schwierig, Geld zurückzubekommen, so Riechmann. Bei Instant-Payments ist es nahezu ausgeschlossen. Einmal bestätigt, könnten Echtzeit-Überweisungen kaum noch gestoppt werden, betont auch das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) auf seiner Homepage.

Bei fahrlässig weitergegebenen Daten muss der Geschädigte die Erstattung aushandeln. Rückforderungen können beim Geldinstitut geltend gemacht werden, egal ob bei herkömmlicher oder Echtzeit-Überweisung.

Mit dem BaFin-Kontenvergleich soll für mehr Transparenz im Angebotsdschungel der Banken gesorgt werden, um den Kontowechsel zu erleichtern. Wie sieht es in der Praxis aus? 12.03.2025 | 1:45 min

Mehr Schutz durch Namensabgleich

Ab dem 9. Oktober tritt gleichzeitig die Pflicht zur Empfängerüberprüfung in Kraft. Dabei müssen IBAN und Empfängername verpflichtend abgeglichen werden. Der angegebene Empfängername und der Name des Kontoinhabers müssen übereinstimmen - egal ob als Echtzeit- oder normale SEPA-Überweisung, per Online-Banking, am Schalter oder Selbstbedienungsterminal. Bei Belegen, die in Überweisungskästen eingeworfen werden, findet der IBAN-Namensabgleich nicht statt.

Banken müssen Abweichungen anzeigen, um Fehlüberweisungen oder Betrugsversuche zu erschweren. Finden sich kleinere Abweichungen wie Tippfehler oder gibt es sogar keine Übereinstimmung, kann die Überweisung trotzdem durch erneute Bestätigung der Kunden freigegeben werden. Die Banken müssen jedoch auf haftungsrechtliche Risiken hinweisen.

Der Abgleich muss in allen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) bei Überweisungen in Euro durchgeführt werden. Dies gilt für die EU-Länder sowie Island, Liechtenstein und Norwegen. Großbritannien und die Schweiz haben sich bislang nicht dazu verpflichtet.

Achtung beim Verwendungszweck Witzige Angaben beim Verwendungszweck können beim Zollkriminalamt landen. Wer unter Freunden "Schutzgeld", "Sex-Dienstleistung" oder "Geldwäsche" einträgt, könnte bei der Überprüfung durch das Kreditinstitut negativ auffallen. Welche Formulierungen genau eine Strafverfolgung nach sich ziehen können, geben Banken und Sparkassen nicht bekannt.



Allein in Deutschland werden jedes Jahr mehr als sechs Milliarden Überweisungen automatisiert nach Auffälligkeiten überprüft. Bei Überweisungsträgern, die in Filialen abgegeben werden, geschieht dies sogar per Hand von den Mitarbeitenden.

Cornelia Petereit ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

Digitale Betrugsmaschen : Fünf Tipps für sicheres Bezahlen im Netz Digitales Bezahlen ist einfach: Mit einem Klick ist der Online-Einkauf erledigt. Eine gute Voraussetzung für Betrugsmaschen. Mit diesen Tipps wird das Bezahlen im Netz sicherer. von Marie Vandenhirtz