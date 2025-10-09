Instant-Payments im Euro-Raum:Echtzeit-Überweisung: Diese Regelungen gelten
Ab sofort müssen Überweisungen im Euro-Raum in Echtzeit ermöglicht werden. Was die "Instant-Payments" kosten, welche Risiken sie haben können und welche Neu-Regelung es noch gibt.
Vorbei die Zeiten, in denen Überweisungen erst am nächsten Bankarbeitstag auf dem Konto waren. An Wochenenden konnte das bis zu 72 Stunden dauern. Seit dem 9. Januar muss die Möglichkeit des Empfangs von Echtzeit-Überweisungen in Euro flächendeckend verpflichtend angeboten werden. Ab dem 9. Oktober startet die zweite Phase der Umstellung: Auch das Senden muss jetzt in Echtzeit passieren. Dadurch können sowohl Empfänger als auch Absender direkt sehen, ob die Transaktion durchgeführt wurde oder nicht.
David Riechmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen erklärt die Vor- und Nachteile der sogenannten "Instant-Payments".
Was ist eine Echtzeit-Überweisung?
Unabhängig von Wochentag oder Uhrzeit werden an 365 Tagen im Jahr Geldsendungen innerhalb der EU direkt gutgeschrieben. Sowohl Empfänger als auch Sender bekommen innerhalb weniger Sekunden Nachricht, ob der überwiesene Betrag angekommen ist. Das gilt allerdings nur für Euro-Überweisungen, in anderen Währungen wird Echtzeit erst ab 2027 möglich.
Die Kosten einer Echtzeit-Überweisung
Echtzeit-Überweisungen dürfen nicht teurer sein als herkömmliche Überweisungen. Kostenfrei müssen sie aber auch nicht sein, so Riechmann.
Riechmann rät, die nächste Gebührenerhöhung der Hausbank zu beachten. Darüber könnten die Kosten für Echtzeit-Überweisungen wieder reingeholt werden. Vereinzelt könne aber auch die gebührenfreie SEPA-Überweisung wieder kostenpflichtig werden und damit auch das Instant-Payment. Überweisungsgebühren variieren je nach Geldinstitut oder Tarif, hängen aber auch davon ab, ob es sich um ein Privat- oder Geschäftskundenkonto handelt.
Instant-Payment ist der englische Begriff für "Echtzeit-Überweisung".
SEPA: Single Euro Payments Area, zu Deutsch: einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum
IBAN: International Bank Account Number, zu Deutsch: internationale Kontonummer (in Deutschland 22 Stellen)
BIC: Bank/Business Identifier Code, zu Deutsch: international standardisierte Bankleitzahl (acht bis elf Stellen)
PIN: Personal Identification Number, zu Deutsch: persönliche Identifikationsnummer (Passwort, das fast immer nur aus Ziffern besteht)
TAN: Transaktionsnummer, ein Einmalkennwort, das meistens aus sechs Dezimalziffern besteht und üblicherweise beim Online-Banking verwendet wird
Wero: Zusammensetzung aus "We" (= wir) und "Euro", europäisches Zahlungssystem, das den Zahlungsdienst "Giropay" ablöst
Sicherheit bei Echtzeit-Überweisungen
Überweisungen seien nie ganz ohne Risiko, so Verbraucherschützer Riechmann. Bei Echtzeit-Überweisungen stelle die Schnelligkeit aber eine erhöhte Gefahr dar.
Bei dem bislang üblichen SEPA-Verfahren haben Geldinstitute mehr Zeit für diese Sicherheitschecks.
Ein weiteres Risiko ist das fehlende Käuferschutzprogramm. Anders als bei Bezahldiensten gibt es das bei Überweisungen der Geldinstitute nicht. Grundsätzlich sei es schon bei klassischen Überweisungen schwierig, Geld zurückzubekommen, so Riechmann. Bei Instant-Payments ist es nahezu ausgeschlossen. Einmal bestätigt, könnten Echtzeit-Überweisungen kaum noch gestoppt werden, betont auch das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) auf seiner Homepage.
Bei fahrlässig weitergegebenen Daten muss der Geschädigte die Erstattung aushandeln. Rückforderungen können beim Geldinstitut geltend gemacht werden, egal ob bei herkömmlicher oder Echtzeit-Überweisung.
Mehr Schutz durch Namensabgleich
Ab dem 9. Oktober tritt gleichzeitig die Pflicht zur Empfängerüberprüfung in Kraft. Dabei müssen IBAN und Empfängername verpflichtend abgeglichen werden. Der angegebene Empfängername und der Name des Kontoinhabers müssen übereinstimmen - egal ob als Echtzeit- oder normale SEPA-Überweisung, per Online-Banking, am Schalter oder Selbstbedienungsterminal. Bei Belegen, die in Überweisungskästen eingeworfen werden, findet der IBAN-Namensabgleich nicht statt.
Banken müssen Abweichungen anzeigen, um Fehlüberweisungen oder Betrugsversuche zu erschweren. Finden sich kleinere Abweichungen wie Tippfehler oder gibt es sogar keine Übereinstimmung, kann die Überweisung trotzdem durch erneute Bestätigung der Kunden freigegeben werden. Die Banken müssen jedoch auf haftungsrechtliche Risiken hinweisen.
Der Abgleich muss in allen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) bei Überweisungen in Euro durchgeführt werden. Dies gilt für die EU-Länder sowie Island, Liechtenstein und Norwegen. Großbritannien und die Schweiz haben sich bislang nicht dazu verpflichtet.
Witzige Angaben beim Verwendungszweck können beim Zollkriminalamt landen. Wer unter Freunden "Schutzgeld", "Sex-Dienstleistung" oder "Geldwäsche" einträgt, könnte bei der Überprüfung durch das Kreditinstitut negativ auffallen. Welche Formulierungen genau eine Strafverfolgung nach sich ziehen können, geben Banken und Sparkassen nicht bekannt.
Allein in Deutschland werden jedes Jahr mehr als sechs Milliarden Überweisungen automatisiert nach Auffälligkeiten überprüft. Bei Überweisungsträgern, die in Filialen abgegeben werden, geschieht dies sogar per Hand von den Mitarbeitenden.
Cornelia Petereit ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
Dieser Artikel wurde erstmals am 9. Januar 2025 veröffentlicht und am 9. Oktober 2025 aktualisiert.
