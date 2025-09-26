Riegel für Fenster und smarte Kameras schützen Ihr Zuhause vor Einbrechern. Wie wirksam diese Lösungen zum Einbruchschutz sind, hat Stiftung Warentest genau untersucht.

Mit Sicherheitsvorkehrungen kann man Einbrechern den Zugang erschweren. Welche Tools zum Nachrüsten schützen wirklich effektiv? Quelle: imago/Jochen Tack

Zwischen 16 und 22 Uhr wird laut einer Studie der Kölner Polizei am häufigsten in Einfamilienhäuser eingebrochen. Täter haben es in der dunklen Jahreszeit oft leichter, unentdeckt zu bleiben. Nachrüst-Riegel für Fenster und Balkontüren können Abhilfe schaffen. Die Stiftung Warentest hat aktuell 17 solcher Sicherungen geprüft.

Neben der mechanischen Sicherung greifen viele Haushalte zunehmend auf elektronische Unterstützung zurück. Überwachungskameras für den Außen- und Innenbereich sind mittlerweile in allen Preisklassen erhältlich, häufig sogar mit smarter Vernetzung über Smartphone-Apps. Stiftung Warentest hat sich 22 Überwachungskameras angeschaut, davon 15 für den Außen- und sieben für den Innenbereich.

Wonach suchen Einbrecher ihre Ziele aus und wie kann man sich dagegen wappnen? Tipps von Kriminalhauptkommissar Rüdiger Heil. 09.12.2024 | 4:57 min

Warum Nachrüst-Riegel wichtig sind

Fenster sind oft die Schwachstelle von Häusern. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik steigen Einbrecher dort in über 75 Prozent der Fälle ein. Stiftung Warentest testete die verschiedenen Riegel zunächst drei Minuten lang gegen Aufhebeln. Nach deren Erkenntnis geben Täter nach dieser Zeit meist auf und suchen sich leichter zugängliche Objekte. Außerdem mussten die Produkte mehr als 600 Kilogramm Druck standhalten.

Anzahl der Einbrüche im Jahr 2024 78.436 Einbrüche und Einbruchsversuche gab es 2024 laut Polizeilicher Kriminalstatistik in Deutschland.

Wie kundschaften Einbrecher ihre potenziellen Ziele aus? Wie Sie Gaunerzinken erkennen und Einbrechern einen Strich durch die Rechnung machen können. 28.09.2023 | 3:56 min

Preis-Leistungs-Tipp: Dieser Nachrüst-Riegel überzeugt

Die Preisspanne der getesteten Produkte ist groß und liegt zwischen 14 und 256 Euro. Testsieger und für 31 Euro relativ günstig ist der Riegel WinSafe WS11 von Burg-Wächter. Er bietet laut Stiftung Warentest eine sehr gute Einbruchhemmung und ist auch am einfachsten zu montieren. Denn nicht immer sind Handwerker zur Montage nötig.

"Im Prinzip können Sie die von uns getesteten Fenstersicherungen selbst anbringen - wenn Sie sich das handwerklich zutrauen. Es kann aber Einschränkungen geben, wenn Sie zum Beispiel zur Miete wohnen oder wenn die Fenster alarmgesichert sind", sagt Jenny Braune von Stiftung Warentest. Die Expertin empfiehlt, sich vor dem Einbau mit der Beratungsstelle der Polizei, der Versicherung und auf jeden Fall mit dem Vermieter abzustimmen.

In Berlin überfallen kriminelle Jugendliche Handyshops und streamen die Einbrüche live auf den Social Media. Die Polizei spricht von einem neuen Trend bei Jugendbanden. 04.03.2025 | 3:00 min

Smarte Sicherheit mit Kameras ab 40 Euro

Bewegungsmelder, Live-Bilder und automatische Alarmmeldungen können für mehr Sicherheit und ein gutes Gefühl sorgen. Auch für Mieter gibt es geeignete, flexible Lösungen, die sich ohne bauliche Veränderungen nutzen lassen. Überwachungskameras sind schon ab 40 Euro zu haben, zum Beispiel die Tapo C216 von TP-Link mit der Testnote 2,1. Der Testsieger H9c Dual 3k von Esviz kostet um die 115 Euro und schnitt mit der Gesamtnote 1,8 im Test ab.

Was bei der Videoüberwachung zu beachten ist

Was erlaubt ist und was nicht In Deutschland gilt: Gefilmt werden darf nur das eigene Grundstück. Öffentliche Wege, Straßen oder Nachbargrundstücke dürfen nicht ins Sichtfeld geraten. Andernfalls drohen rechtliche Konsequenzen. Auch im Innenbereich sind Regeln einzuhalten - zum Beispiel, wenn Reinigungskräfte oder Handwerker regelmäßig das Haus betreten. Wo landen die Daten? Viele Überwachungssysteme speichern Aufnahmen automatisch in Cloud-Diensten, deren Server sich auch im Ausland befinden können. Fachleute raten dazu, auf vertrauenswürdige Anbieter mit transparenten Datenschutzrichtlinien zu setzen - oder alternativ die Aufnahmen lokal auf einem verschlüsselten Speichermedium zu sichern.

Videoüberwachung und Datenschutz : Überwachungskameras am Haus: Was ist erlaubt? Smarte Türklingeln oder diskrete Kameras am Dachvorsprung: Welche Regeln Sie beim Einsatz von Sicherheitstechnik beachten sollten, um Ärger mit Nachbarn und Bußgelder zu vermeiden. von Thilo Hopert mit Video

Sicherheitssysteme richtig kombinieren

Fest steht: Technik allein ersetzt keine Vorsicht. Ein durchdachtes Sicherheitskonzept kombiniert mechanische Schutzmaßnahmen mit moderner Überwachung. Dabei sollten auch stets die rechtlichen Vorgaben beachtet werden. So wird das eigene Zuhause nicht nur im Herbst, sondern auch das ganze Jahr über zu einem Ort, an dem man sich sicher und geschützt fühlen kann.

Persönliches Eigentum absichern : Warum eine Hausratversicherung sinnvoll ist Eine Hausratversicherung schützt vor finanziellen Folgen durch Schäden am persönlichen Eigentum. Was es bei der Versicherung zu beachten gibt und was überhaupt zum Hausrat zählt. von Susanne Pohlmann mit Video