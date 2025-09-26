Stiftung Warentest hat geprüft:Welche Fensterriegel und Kameras sichern gut?
Riegel für Fenster und smarte Kameras schützen Ihr Zuhause vor Einbrechern. Wie wirksam diese Lösungen zum Einbruchschutz sind, hat Stiftung Warentest genau untersucht.
Zwischen 16 und 22 Uhr wird laut einer Studie der Kölner Polizei am häufigsten in Einfamilienhäuser eingebrochen. Täter haben es in der dunklen Jahreszeit oft leichter, unentdeckt zu bleiben. Nachrüst-Riegel für Fenster und Balkontüren können Abhilfe schaffen. Die Stiftung Warentest hat aktuell 17 solcher Sicherungen geprüft.
Neben der mechanischen Sicherung greifen viele Haushalte zunehmend auf elektronische Unterstützung zurück. Überwachungskameras für den Außen- und Innenbereich sind mittlerweile in allen Preisklassen erhältlich, häufig sogar mit smarter Vernetzung über Smartphone-Apps. Stiftung Warentest hat sich 22 Überwachungskameras angeschaut, davon 15 für den Außen- und sieben für den Innenbereich.
Warum Nachrüst-Riegel wichtig sind
Fenster sind oft die Schwachstelle von Häusern. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik steigen Einbrecher dort in über 75 Prozent der Fälle ein. Stiftung Warentest testete die verschiedenen Riegel zunächst drei Minuten lang gegen Aufhebeln. Nach deren Erkenntnis geben Täter nach dieser Zeit meist auf und suchen sich leichter zugängliche Objekte. Außerdem mussten die Produkte mehr als 600 Kilogramm Druck standhalten.
78.436 Einbrüche und Einbruchsversuche gab es 2024 laut Polizeilicher Kriminalstatistik in Deutschland.
Preis-Leistungs-Tipp: Dieser Nachrüst-Riegel überzeugt
Die Preisspanne der getesteten Produkte ist groß und liegt zwischen 14 und 256 Euro. Testsieger und für 31 Euro relativ günstig ist der Riegel WinSafe WS11 von Burg-Wächter. Er bietet laut Stiftung Warentest eine sehr gute Einbruchhemmung und ist auch am einfachsten zu montieren. Denn nicht immer sind Handwerker zur Montage nötig.
"Im Prinzip können Sie die von uns getesteten Fenstersicherungen selbst anbringen - wenn Sie sich das handwerklich zutrauen. Es kann aber Einschränkungen geben, wenn Sie zum Beispiel zur Miete wohnen oder wenn die Fenster alarmgesichert sind", sagt Jenny Braune von Stiftung Warentest. Die Expertin empfiehlt, sich vor dem Einbau mit der Beratungsstelle der Polizei, der Versicherung und auf jeden Fall mit dem Vermieter abzustimmen.
Smarte Sicherheit mit Kameras ab 40 Euro
Bewegungsmelder, Live-Bilder und automatische Alarmmeldungen können für mehr Sicherheit und ein gutes Gefühl sorgen. Auch für Mieter gibt es geeignete, flexible Lösungen, die sich ohne bauliche Veränderungen nutzen lassen. Überwachungskameras sind schon ab 40 Euro zu haben, zum Beispiel die Tapo C216 von TP-Link mit der Testnote 2,1. Der Testsieger H9c Dual 3k von Esviz kostet um die 115 Euro und schnitt mit der Gesamtnote 1,8 im Test ab.
Was bei der Videoüberwachung zu beachten ist
Sicherheitssysteme richtig kombinieren
Fest steht: Technik allein ersetzt keine Vorsicht. Ein durchdachtes Sicherheitskonzept kombiniert mechanische Schutzmaßnahmen mit moderner Überwachung. Dabei sollten auch stets die rechtlichen Vorgaben beachtet werden. So wird das eigene Zuhause nicht nur im Herbst, sondern auch das ganze Jahr über zu einem Ort, an dem man sich sicher und geschützt fühlen kann.
