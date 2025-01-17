Husten, Schnupfen oder ein Knochenbruch: Als Arbeitnehmer müssen Sie sich manchmal krankmelden. Ihren Lohn bekommen Sie weiter, wenn Sie folgende Dinge beachten.

Besonders in den kalten Monaten häufen sich die Krankheitsfälle. Wer also aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten kann, muss unverzüglich beim Arbeitgeber Bescheid geben.

Krankmeldung: Was müssen Arbeitnehmer tun?

Die Krankmeldung muss sofort am ersten Tag erfolgen, damit der Arbeitgeber umplanen kann. Er legt auch fest, wie Sie sich krankmelden müssen. Gesetzlich geregelt sind Erkrankungen, die länger als drei Tage dauern. Danach müssen Sie ein ärztliches Attest (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, kurz AU) vorgelegen. Der Arbeitgeber kann die AU nur dann am ersten Tag verlangen, wenn es so im Arbeitsvertrag steht.

Arbeitsunfähig heißt, dass der Arbeitnehmer aufgrund der Erkrankung seine Arbeit nicht ausüben kann oder nur unter der Gefahr, dass sie sich verschlimmert. Grundsätzlich darf ein Arzt die Krankheit erst ab dem Tag der Behandlung und nicht für die davor liegende Zeit bescheinigen.

Eine Ausnahme kann gemacht werden, wenn der Arbeitnehmer am Wochenende erkrankt und erst am Montag einen Arzt aufsucht. Der muss dann gewissenhaft prüfen, ob die Krankheit tatsächlich schon davor vorlag. Auch telefonische Krankschreibungen sind möglich.

Wie erhält der Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung?

Die Arztpraxis übermittelt die AU seit 2024 in Form der sogenannten eAU digital an die Krankenkasse. Dort ruft der Arbeitgeber sie dann elektronisch ab. Das gilt bislang aber nur bei gesetzlich Versicherten, die für ihre Unterlagen auch noch einen Papierausdruck erhalten. Privatversicherte müssen ihre Krankschreibung weiterhin in Papierform einreichen. Durch die eAU wird die Arbeitsunfähigkeit lückenlos bei der Krankenkasse dokumentiert. Das ist für die Auszahlung von Krankengeld wichtig.

Welche Pflichten hat der Arbeitgeber?

Der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht und muss das Leben und die Gesundheit des Arbeitnehmers schützen. Somit ist er beispielsweise verpflichtet, den Arbeitnehmer nach Hause zu schicken, wenn dieser krank zur Arbeit kommt und damit sich selbst oder andere gefährdet. Ein Arbeitgeber darf nach der Art der Krankheit fragen, der Arbeitnehmer ist aber nicht verpflichtet, zu antworten. Einzige Ausnahme ist eine Erkrankung, die nach dem Infektionsschutzgesetz relevant ist, wie zum Beispiel Corona.

Was passiert mit dem Gehalt?

In den ersten sechs Wochen der Arbeitsunfähigkeit erhält der Arbeitnehmer weiterhin den vollen Lohn vom Arbeitgeber. Danach springt die Krankenkasse ein. Sie zahlt das sogenannte Krankengeld in Höhe von 70 Prozent des Bruttolohnes oder maximal 90 Prozent des Nettolohnes. Bedingung für die Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber ist, dass das Arbeitsverhältnis bereits seit mindestens vier Wochen besteht. Ist dies nicht der Fall, zahlt die Krankenkasse ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit Krankengeld.

Die sechswöchige Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber gilt pro Krankheit innerhalb eines Zeitraums von einem halben Jahr. Erkrankt der Arbeitnehmer in diesem Zeitraum an einer anderen Krankheit, steht ihm auch dafür Lohnfortzahlung für sechs Wochen zu.

Ausnahme bei kranken Kindern Bei Erkrankung von Kindern zahlt der Arbeitgeber keinen Lohn. Eltern dürfen allerdings zu Hause bleiben, wenn das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder mit einer Behinderung lebt und auf Hilfe angewiesen ist. Unter bestimmten Umständen zahlen allerdings die Krankenkassen Krankengeld an die Eltern der erkrankten Kinder.

Was darf der Arbeitnehmer während der Krankschreibung?

Das hängt vom Grund der Krankschreibung ab. Immer erlaubt ist der Gang zum Arzt, zur Apotheke oder in den Supermarkt. Wer erkältet ist, darf trotzdem an der frischen Luft spazieren gehen. Bei Knochenbrüchen ist unter Umständen ein Kino- oder Restaurantbesuch möglich.

Für Sport und Reisen gilt: geplante Aktivitäten vom behandelnden Arzt schriftlich genehmigen lassen. Gegen seinen ausdrücklichen Rat sollten Sie allerdings nicht handeln, denn damit riskieren Sie als Arbeitnehmer eine Abmahnung oder sogar eine fristlose Kündigung.

Was gilt bei Erkrankung im Urlaub?

Das regelt das Bundesurlaubsgesetz. Ein Arbeitnehmer verliert keine Urlaubstage, wenn er im Urlaub erkrankt. Wichtig ist aber, dass er die Erkrankung durch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nachweist. Dies gilt auch, wenn er im Ausland erkrankt. Die Urlaubstage können allerdings nicht einfach angehängt werden, sondern müssen wieder gutgeschrieben und neu beim Arbeitgeber beantragt werden.

