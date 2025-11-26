Umfrage: Mehr als die Hälfte empfinden mehr Stress als früher

Die Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland sieht das Leben heute als stressintensiver im Vergleich zu früher. Das zeigt eine Studie der Techniker Krankenkasse.

Mehr als die Hälfte empfinden mehr Stress als früher

Das Empfinden von Stress nimmt bundesweit zu. Quelle: Zoonar

Rund drei von fünf Erwachsenen in Deutschland empfinden das Leben heute stressiger als noch vor 15 oder 20 Jahren. Das geht aus einer repräsentativen Befragung der Techniker Krankenkasse hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Belastung wächst – Alltag unter Druck

Die Ergebnisse des sogenannten Stressreports werden heute in Berlin vorgestellt. Demnach teilen 57 Prozent der Befragten die Auffassung, dass die Belastung gestiegen ist.

40 Prozent gaben an, dass heute nur mehr über Stress gesprochen werde. 63 Prozent der Personen zwischen 40 und 59 Jahren finden das Leben heute stressiger, bei Personen zwischen 18 und 39 Jahren sind es 53 Prozent.

Erhebung des Stressreports 2025

Für den Report hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Techniker Krankenkasse 1.407 Menschen in Deutschland ab 18 Jahren zu ihren Erfahrungen mit Stress befragt. Die Befragung fand im Mai 2025 statt.

