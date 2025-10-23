Corona, Grippe, Schnupfen? Was zur Erkältungssaison wichtig ist

Millionen Menschen schniefen - wann ist es Corona, wann bloß eine Erkältung? Braucht man eine Maske, wann sollte man zum Arzt? ZDFheute mit den wichtigsten Antworten.

Was Sie zur aktuellen Erkältungssaison wissen sollten

Millionen Menschen leiden derzeit an Atemwegserkrankungen - was zur aktuellen Erkältungssaison wichtig ist (Symbolbild). Quelle: dpa

Die Heizung läuft und die Nase bei vielen Menschen auch. Im Herbst und Winter sind viele Erreger unterwegs, die eine Erkältung oder Corona verursachen können. Das gibt es für die laufende Saison zu beachten.

Wie verbreitet sind Atemwegsinfektionen derzeit?

Die Zahl akuter Atemwegserkrankungen liegt dem aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge auf "moderatem Niveau". Hochgerechnet aus freiwilligen Meldungen der Bevölkerung geht das RKI von rund 7.500 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner aus. Das entspricht einer Gesamtzahl von rund 6,3 Millionen akuten Atemwegserkrankungen.

Der jüngste Anstieg der Corona-Aktivität hat sich laut RKI vorerst nicht fortgesetzt. In der betrachteten Woche lag die geschätzte Inzidenz bei rund 500 Corona-Erkrankungen pro 100.000 Einwohner - nach etwa 600 in der Vorwoche.

Welche Corona-Variante ist aktuell verbreitet?

Laut RKI ist die Linie XFG, auch Stratus genannt, in Deutschland mit einem Anteil von 78 Prozent am weitesten verbreitet. Stratus ist eine Linie der Omikron-Variante. Deren Viren vermehren sich vor allem in den oberen Atemwegen und können sich dadurch schneller verbreiten. Das RKI geht in Deutschland derzeit von keinem erhöhten Risiko für die öffentliche Gesundheit aus.

Woher weiß ich, ob ich Corona, Grippe oder eine Erkältung habe?

Es ist nach RKI-Angaben nicht möglich, Influenza, Covid-19 und eine Erkältung allein anhand der Symptome zu unterscheiden. Symptome wie Halsweh, Husten, Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen, erhöhte Temperatur oder Fieber können von verschiedenen Krankheitserregern ausgelöst werden.

Aber: Eine Erkältung verläuft in der Regel eher mild, erhöhte Temperatur und Fieber sind selten. Eine Grippe beginnt meistens plötzlich mit Fieber oder einem deutlichen Krankheitsgefühl, zusätzlich können Muskel- und Kopfschmerzen und nachfolgend ein trockener Husten eintreten. Das tückische: Eine Grippe kann aber auch weniger typisch und ohne Fieber verlaufen.

Bei Covid-19 können am Anfang wie bei der Grippe unterschiedliche Symptome einer akuten Atemwegsinfektion auftreten. Kopf- und Gliederschmerzen und Fieber sowie Kurzatmigkeit können hinzukommen. Auch Magen-Darm-Beschwerden sind nach Angaben des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) möglich.

Wie verhalte ich mich, wenn ich krank bin?

Wer erkältet ist, Corona oder eine Grippe hat, sollte nach Möglichkeit drei bis fünf Tage und bis zu einer deutlichen Besserung der Beschwerden zu Hause bleiben, empfiehlt das BIÖG. Direkter Kontakt zu anderen Menschen sollte - wenn möglich - vermieden werden. Das gilt vor allem für Kontakte zu Personen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben: Säuglinge, Ältere, Menschen mit Vorerkrankung oder Immunschwäche und Schwangere.

Wann sollte ich zum Arzt gehen?

Wenn die Beschwerden auch nach mehreren Tagen nicht besser oder sogar schlechter werden, ist es ratsam, zum Arzt zu gehen. "Das gilt auch bei hohem Fieber und Anzeichen einer bakteriellen Infektion wie eitrigem Nasensekret sowie bei Husten mit Auswurf, schmerzhaftem Husten, Atemnot und beschleunigter Atmung, die auf eine Lungenentzündung hindeuten können", so das BIÖG.

Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören, sollten bei Beschwerden einer Atemwegsinfektion generell ärztlichen Rat einholen.

Sollte ich eine Maske tragen?

Schutzmaßnahmen, die während der Corona-Pandemie allgegenwärtig waren, sind nach wie vor sinnvoll: Regelmäßiges Lüften, gründliches Händewaschen, Maske tragen. Insbesondere Risikogruppen sollten laut BIÖG das Tragen einer Maske zum Selbstschutz in Betracht ziehen. Gleiches gilt für Menschen, die eine akute Atemwegsinfektion haben und andere schützen wollen. Verschiedene Studien zeigten, dass Masken die Verbreitung von Atemwegsviren deutlich verringern und das Ansteckungsrisiko senken.

Der wirksamste Schutz sind weiterhin die verfügbaren Impfungen gegen Grippe, Corona und das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV). Sie senken das Risiko schwerer Verläufe deutlich. Mit Blick auf Corona empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) Menschen ab 60 Jahren und Erwachsenen mit Grunderkrankungen, sich im Herbst eine Auffrischungsimpfung zu holen. Gleiches gilt für die Grippeimpfung. Die Corona-Impfung ist auch gegen Stratus wirksam.