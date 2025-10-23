Wie verläuft die Erkältungssaison in Deutschland? Aktuelle Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigen, wie viele Menschen derzeit an Atemwegserkrankungen leiden, wie schwer die Verläufe sind - und wie die Lage im Vergleich zu Vorjahren ist.

Anhand der Daten aus den Vorjahren stuft das RKI die aktuellen Wochenwerte als sehr niedrig bis sehr hoch ein. Die Daten werden mit jeweils allen Werten aus fünf nicht-pandemischen Vorsaisons verglichen. Weil der aktuelle Wert mit allen historischen Wochenwerten ins Verhältnis gesetzt wird, ist die Aktivität im Winter tendenziell hoch und im Sommer tendenziell niedrig. Um die Bewertung der Daten nicht zu verzerren, sind die Jahre der Corona-Pandemie für den Vergleich ausgeschlossen.