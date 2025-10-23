Zahlen zu Atemwegserkrankungen:Erkältung, Corona, RSV: So viele Menschen sind aktuell krank
von Luisa Billmayer
Der Hals kratzt, die Nase läuft - mit dem Herbst kommt die Erkältungssaison. Unsere Grafik zeigt, wie viele Menschen krank sind und wie akut die Lage derzeit ist.
Wie verläuft die Erkältungssaison in Deutschland? Aktuelle Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigen, wie viele Menschen derzeit an Atemwegserkrankungen leiden, wie schwer die Verläufe sind - und wie die Lage im Vergleich zu Vorjahren ist.
Anhand der Daten aus den Vorjahren stuft das RKI die aktuellen Wochenwerte als sehr niedrig bis sehr hoch ein. Die Daten werden mit jeweils allen Werten aus fünf nicht-pandemischen Vorsaisons verglichen. Weil der aktuelle Wert mit allen historischen Wochenwerten ins Verhältnis gesetzt wird, ist die Aktivität im Winter tendenziell hoch und im Sommer tendenziell niedrig. Um die Bewertung der Daten nicht zu verzerren, sind die Jahre der Corona-Pandemie für den Vergleich ausgeschlossen.
So kommen die RKI-Zahlen zu Erkältungen und Grippe zustande
Die Lage der Atemwegserkrankungen misst das RKI anhand drei verschiedener Größen:
- Erkrankungen der Atemwege: Dieser Wert zeigt, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner*innen neu auftretende Symptome einer Atemwegserkrankung haben. Per App geben Freiwillige jede Woche an, ob sie Halsschmerzen, Husten oder Schnupfen haben. Darunter zählen neben Erkältung auch Grippe-, RSV- und Coronafälle.
- Fälle mit Fieber: Zusätzlich fragt das RKI ab, ob die Erkrankten Fieber haben. Ist das der Fall, gilt die Erkrankung als grippeähnlich und damit schwerwiegender.
- Fälle im Krankenhaus: Eine Atemwegserkrankung kann bedrohlich werden. Deshalb zeigt die Grafik zudem, wie viele Fälle im Krankenhaus behandelt werden müssen.
Redaktion: Kevin Schubert
