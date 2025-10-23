  3. Merkliste
  4. Suche
Wissen

Erkältung, Corona, RSV: So viele Menschen sind aktuell krank

Eilmeldung
vor 4 Minuten
Steuereinnahmen wahrscheinlich höher als erwartet - Schätzer rechnen bis 2029 mit rund 33 Milliarden Euro mehr

Zahlen zu Atemwegserkrankungen:Erkältung, Corona, RSV: So viele Menschen sind aktuell krank

von Luisa Billmayer

|

Der Hals kratzt, die Nase läuft - mit dem Herbst kommt die Erkältungssaison. Unsere Grafik zeigt, wie viele Menschen krank sind und wie akut die Lage derzeit ist.

Neben einer Frau, die sich die Nase putzt, sind drei Symbole: eine Person mit Taschentuch, ein Thermometer und ein Krankenhausbett.

Von leichten Beschwerden bis gefährlichen Verläufen - so viele Menschen sind aktuell erkältet.

Quelle: ZDF

Wie verläuft die Erkältungssaison in Deutschland? Aktuelle Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigen, wie viele Menschen derzeit an Atemwegserkrankungen leiden, wie schwer die Verläufe sind - und wie die Lage im Vergleich zu Vorjahren ist.

Atemwegserkrankungen im Überblick

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Anhand der Daten aus den Vorjahren stuft das RKI die aktuellen Wochenwerte als sehr niedrig bis sehr hoch ein. Die Daten werden mit jeweils allen Werten aus fünf nicht-pandemischen Vorsaisons verglichen. Weil der aktuelle Wert mit allen historischen Wochenwerten ins Verhältnis gesetzt wird, ist die Aktivität im Winter tendenziell hoch und im Sommer tendenziell niedrig. Um die Bewertung der Daten nicht zu verzerren, sind die Jahre der Corona-Pandemie für den Vergleich ausgeschlossen.

Service: Grippe- und Coronaschutz

Im Oktober steht klassisch die Grippeschutzimpfung an. Derzeit grassiert aber auch wieder Corona. Wer sollte sich impfen lassen? Und: Gibt es einen Kombiimpfstoff?

14.10.2025 | 2:28 min

So kommen die RKI-Zahlen zu Erkältungen und Grippe zustande

Die Lage der Atemwegserkrankungen misst das RKI anhand drei verschiedener Größen:

  • Erkrankungen der Atemwege: Dieser Wert zeigt, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner*innen neu auftretende Symptome einer Atemwegserkrankung haben. Per App geben Freiwillige jede Woche an, ob sie Halsschmerzen, Husten oder Schnupfen haben. Darunter zählen neben Erkältung auch Grippe-, RSV- und Coronafälle.
  • Fälle mit Fieber: Zusätzlich fragt das RKI ab, ob die Erkrankten Fieber haben. Ist das der Fall, gilt die Erkrankung als grippeähnlich und damit schwerwiegender.
  • Fälle im Krankenhaus: Eine Atemwegserkrankung kann bedrohlich werden. Deshalb zeigt die Grafik zudem, wie viele Fälle im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Redaktion: Kevin Schubert

Corona, Erkältung oder Grippe?
:So unterscheiden sich Atemwegserkrankungen

Husten, Schnupfen und Fieber - darüber klagen aktuell viele. Doch wann ist es nur eine Erkältung, wann eine echte Grippe? An diesen Symptomen erkennen Sie Atemwegserkrankungen.
von Cornelia Petereit
Ein Mann putzt sich mit einem Taschentuch die Nase.
FAQ

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Themen
Robert-Koch-InstitutGesundheitErkältung

Mehr zur Grippesaison

  1. Symbolbild: Medikamente und eine Kanne und Tasse Tee zur Bekämpfung einer Erkältung sind auf einem Nachttisch aufgestellt.

    Immer mehr Atemwegserkrankungen :RKI: Infekt-Herbstwelle rollt durch Deutschland

  2. Symbolbild: Kranker Mann im Bett

    Coronavirus:Covid zwingt derzeit viele Menschen ins Bett

    mit Video
  3. Desinfektionmittel Sprühflasche

    Hygiene zur Erkältungszeit:Desinfektionsmittel: Wie viel ist zu viel?

    von Bonnie Kruse
    mit Video
  4. Antibiotika. (Symbolbild)

    Weltweites Problem:WHO alarmiert: Antibiotikaresistenz auf dem Vormarsch

    mit Video