Herstellung, Anwendung und Risiken:Zitronensäure - So entkalken und reinigen Sie richtig
von Helena Schwar
Sie entfernt Kalk, sorgt für Frische und gilt als natürlich. Zitronensäure ist in Lebensmitteln und Reinigern weit verbreitet, aber nicht immer unbedenklich. Was zu beachten ist.
Zitronensäure gilt als natürlicher Alleskönner: Sie entfernt Kalk im Bad, sorgt für frischen Geschmack in Lebensmitteln und übernimmt wichtige Funktionen im menschlichen Körper.
"Weil sie in der Natur häufig vorkommt, halten sie viele für unbedenklich", erklärt Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg. Doch trotz ihrer natürlichen Herkunft erfordert der Umgang mit Zitronensäure Vorsicht.
Woher Zitronensäure stammt
Zitronensäure hat heute kaum noch etwas mit Zitronen zu tun. Industriell wird sie mithilfe des Schimmelpilzes Aspergillus niger (Schwarzer Gießkannenschimmel) gewonnen. Das ist derselbe dunkle Pilz, der auch in Badezimmerfugen wachsen kann. Der Pilz setzt bei der Verstoffwechslung von Zucker Zitronensäure frei, die anschließend gereinigt und weiterverarbeitet wird.
Zitronensäure steckt in unzähligen Produkten - von Süßigkeiten über Fertigsaucen bis hin zu Babynahrung. Als Zusatzstoff ist sie unter den Nummern E 330 bis E 333 in der Zutatenliste zu finden.
Zitronensäure im Haushalt: Wirksam gegen Kalk
Im Haushalt zeigt die Säure ihre Stärken: Sie löst Kalk, befreit Wasserkocher und Armaturen von Ablagerungen und ist biologisch abbaubar - eine umweltfreundliche Alternative zu synthetischen Entkalkern.
Laut einer Studie der Hochschule Albstadt-Sigmaringen reduziert Zitronensäure zudem Keime, weshalb sie sich beispielsweise zum Auswischen des Kühlschranks eignet.
So stellen sie eine Lösung zum Entkalken her
Um den Wasserkocher zu entkalken, zwei bis drei Esslöffel Zitronensäurepulver in einem Liter Wasser auflösen. Die Lösung anschließend in den Wasserkocher geben und aufkochen. Dann den Wasserkocher gut ausspülen.
Um die Waschmaschine entkalken, fünf bis zehn Esslöffel Zitronensäurepulver direkt in die Trommel geben und einen Waschgang mit maximal 40 Grad durchlaufen lassen. Vorsicht: Bei höheren Temperaturen kann unlösliches Calciumcitrat entstehen und Leitungen verstopfen. Das sollte man auch beim Entkalken von Kaffeemaschinen beachten.
- Entkalken: Zitronensäure eignet sich zum Entkalken, da sie weniger aggressiv ist als Essig-Essenz. Zudem können sich beim Erhitzen von Essig schädliche Dämpfe bilden.
- Armaturen: Beide Mittel können Kalkflecken auf Armaturen entfernen, sollten dabei jedoch sehr niedrig dosiert eingesetzt werden, um Schäden zu vermeiden. Besondere Vorsicht ist bei Messing geboten.
- Gummidichtungen: Verdünnte Zitronensäure eignet sich auch für Gummidichtungen, Essig-Essenz hingegen ist zu scharf und kann Dichtungen schaden.
- Geruch: Zitronensäure ist im Gegensatz zu Essig geruchsneutral.
Wann Zitronensäure ungeeignet ist
Gegen Fett oder Eiweißreste wirkt Zitronensäure kaum. Hier sind Tenside oder basische Mittel wie Natron besser geeignet.
Wer dafür Haushaltsreiniger nutzt, sollte auf Fertigprodukte mit geprüfter Zusammensetzung zurückgreifen. Einige Haushaltsreiniger enthalten biologisch schwer abbaubare Stoffe wie etwa Sulfamidsäure, die in Kläranlagen nicht herausgefiltert werden können. So gelangen sie ins Grundwasser und andere Gewässer und gelten dort als schädlich für Wasserorganismen.
Beim Kochen und Konservieren genügt meist frischer Zitronensaft, um Säure und Frische zu erreichen.
Zitronensäure: Reizend für Augen und Zähne
Besonders empfindlich bei Kontakt mit Zitronensäure reagieren die Augen: Schon geringe Mengen können brennen und reizen.
Beim regelmäßigen Konsum stark saurer Getränke kann Zitronensäure den Zahnschmelz angreifen. Kinderzähne sind dabei besonders gefährdet, so die Verbraucherzentrale Südtirol. "Während die Karies zurückgeht, nehmen Erosionsschäden an Kinderzähnen zu", geben die Verbraucherschützer zu bedenken. Der Grund: Der ständige Kontakt mit Zitronensäure könne den Zahnschmelz angreifen und ähnlich wie ein starker Kalklöser wirken.
Auch im menschlichen Organismus spielt Zitronensäure eine Rolle: Im sogenannten Zitronensäurezyklus hilft sie Zellen bei der Energiegewinnung und löst Nährstoffe aus Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten.
Vorsicht vor konzentrierter Zitronensäure
Zitronensäure könne empfindliche Materialien angreifen - insbesondere bei hoher Konzentration, warnt Jorde. Metalle wie Armaturen in der Küche seien ebenso gefährdet wie kalkhaltige Flächen aus Marmor, Aluminium oder Emaille.
Im Handel gebe es laut dem Verbraucherschützer abgemilderte Formen, die sicherer und genauso wirksam seien. "Wichtig ist, die Anwendungshinweise auf den Produkten genau zu lesen", so Tristan Jorde. Bei konzentrierten Lösungen sind Handschuhe und Schutzbrille Pflicht.
