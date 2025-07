Kochen hinterlässt Spuren in der Küche. Wie feine Kratzer, matte Stellen und hartnäckige Flecken entfernt werden können.

Doch wo gekocht wird, entsteht auch Dreck - eingebrannte Soßenreste, fettige Schlieren und zerkratzte Kochfelder. Wie man all das am besten beseitigt oder gar vermeidet, verrät Küchenplaner Ali Hadi.

Schmutz nicht eintrocknen lassen

Am einfachsten lasse sich immer frischer Schmutz entfernen, so der Experte.

Am besten reagiert man sofort, sobald ein Fleck auf der Herdplatte landet oder etwas überkocht.

Glaskeramik-Kochfeld reinigen

Am häufigsten sind Elektroherde mit Glaskeramikplatten in den Küchen verbaut. Da die Oberfläche aus Glas besteht, empfiehlt Hadi Mikrofaser- oder Schwammtücher statt Bürsten mit harten Borsten oder gar Stahlwolle. Außerdem rät er zu speziellen Glaskeramik-Schabern, die Festgebranntes und Eingetrocknetes von der Platte lösen.

Ein wichtiger Hinweis von Küchenplaner Ali Hadi: "Bei der Anwendung unbedingt darauf achten, dass die scharfe Klinge parallel zur Platte gehalten wird, damit keine Kratzer entstehen." Außerdem sei es wichtig, den Schaber nur auf feuchtem Untergrund zu verwenden. Dafür sei Fettlöser am besten, der die Stellen aufweiche und einen dünnen Gleitfilm zwischen Schaber und Glasplatte bringe.

Viele Kratzer entstehen schon während des Kochens: Lose Gewürze oder Salzkörner auf der Herdplatte hinterlassen durch die Reibung mit Pfannen und Töpfen Spuren im Glas.Statt Töpfe und Pfanne über das Ceran-Kochfeld zu schieben oder zu ziehen, besser anheben, so entstehen keine Kratzer.Besondere Vorsicht ist vor allem bei Zucker geboten. Landet dieser auf der heißen Platte, schmilzt er und brennt ein. Daher sollte man ihn sofort entfernen, solange er noch warm ist, ansonsten kann die Platte beschädigt werden. Auch hierfür eignet sich ein Glaskeramik-Schaber.

Reinigungspaste günstig selbst machen

Für besonders starke Verschmutzungen rührt Ali Hadi Natron und Zitronensaft an. Die dickflüssige Paste kann mit einem Lappen auf die betroffenen Stellen aufgetragen werden. Nach wenigen Minuten Einwirkzeit lassen sich die Rückstände mit einem feuchten Tuch entfernen und der Herd ist wieder makellos sauber.

Elektro-Massekochplatten reinigen

Die einzelnen Kochfelder aus Gusseisen werden heute zwar eher selten neu verkauft. Die Modelle mit den klassischen vier Platten finden sich allerdings in vielen älteren Küchen. Wenn die Behandlung mit einem einfachen Lappen nach dem Abkühlen nicht ausreicht, kann man hier dank der kratzfesten Eisenplatten mit Stahlschwämmen nachhelfen. Auch die Paste aus Natron und Zitrone kann als zusätzliches Reinigungsmittel angewandt werden.

Für Verschmutzungen, die sich in den Rillen an den Übergängen der einzelnen Platten befinden, greift Küchenplaner Ali Hadi gerne zu einer Zahnbürste. Die schmalen Borsten kommen selbst an schwer zugängliche Stellen. Wichtig ist: im Anschluss mit klarem Wasser nachspülen, um alle Reste des Reinigers zu entfernen.